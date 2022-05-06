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【中美角力】戴琪稱對中國商品關稅審查諮詢 評估潛在經濟影響

經濟脈搏 10:44 2022/05/06

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美國貿易代表戴琪周四（5日）表示，就審查中國輸美商品懲罰性關稅，將開展全面諮詢，廣泛收集行業意見，並評估潛在經濟影響。

戴琪到訪加拿大首都渥太華，強調任何有關關稅的決定，都不會憑空行動，重點是諮詢過程，聆聽所有持份者的意見。

戴琪日前曾表示，考慮使用所有工具應對高通脹，包括降低對中國商品實施的關稅，但這並非首要選項。

美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選

被問到關稅做法是否讓中國兌現首階段貿協承諾的重要工具時，戴琪表示她關注的是更長遠的問題，專注於持久、有效的戰略，以提高與中國競爭的能力，同時也希望紓緩美國一般家庭當前的生活困難。

暫分兩階段諮詢 涉500億美元中國貨

美國貿易代表辦公室周三（4日）發布通知，將就2018年起因應「301條款」對中國貨品徵收關稅，已開法定審查。該辦將於5月7日至7月5日期間，收集首批對價值340億美元中國商品的行業意見，6月24日至8月22日諮詢涉及第二批價值160億美元的中國商品。

中國外交部強調，中美經貿合作的本質是互利共贏。貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單方面加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。商務部曾指，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。

美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅

責任編輯：林佩怡

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