上海7區和浦東部分街鎮社會面基本清零 惟存疫情反彈風險

上海周四（5日）新增4,269宗本土感染，包括確診個案和無症狀感染，其中23宗是在非隔離管控中發現。官方通報，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，但單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈風險。連續開展核酸檢測成本輪疫情防控的重要策略。

（第二版更新於11:20 新增優先關停在學校建的方艙）

社會面仍有陽性感染者 存疫情反彈風險

在今日的上海市疫情防控新聞發布會上，常務副市長吳清通報，上海市疫情防控形勢穩中向好、疫情得到有效控制。自4月22日以來，全市疫情報告陽性感染者數量連續兩周呈現下降趨勢，實時再生數（Rt）連續十多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5,000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中，目前疫情社區傳播風險得到有效遏制。昨天又一個區嘉定區達到社會面基本清零標準，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

吳清說，但單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險。重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱巨，還需持續推進清零攻堅行動。

上海新增本土感染降至4269宗 社會面仍發現23宗

目前，已達到基本清零的區正全力防止疫情反彈，加快實現社會面清零。其餘區域繼續從嚴從緊，實施全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺等防控措施，盡早實現社會面清零。

吳清回應為何進行多輪篩查時說，本輪疫情的Omicron變異株傳染性強、傳播速度快、隱匿性強，很難一下子被發現。專家研究表明，當完成一輪全員核酸篩查後，那些已經感染且正在排毒的感染者，能通過核酸檢測陽性而被篩查出來；而那些感染了病毒、暫時還沒有向體外排毒的感染者，核酸檢測結果顯示陰性而無法被及時發現。因此，為跑贏病毒、盡早發現潛在感染者和切斷潛在的傳播鏈條，在社會面未清零的情況下，連續開展核酸檢測成為了本輪疫情防控的重要策略。

截止5月5日24時，市、區兩級方艙醫院在院人數分別降至3.96萬人和7.65萬人，在院人數不到高峰時的一半。隨著每天出院出艙人數增多，吳清介紹，下一步，上海一方面將根據疫情形勢和上海新增陽性感染人數的實際情況，保留足額的可用床位數；另一方面將對方艙進行分類調整。

比如，對於區級方艙中條件較差、僅承擔臨時中轉隔離平台的方艙，將加快關停。對於此前少量在學校建設的區級方艙也將優先退出，並進行最嚴格的清潔消殺與安全評估。與此同時，新增陽性感染者將主要轉運進市級方艙。

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責任編輯：尹航

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