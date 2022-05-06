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美元強勢+市場憂慮經濟前景 在岸人民幣續跌一度逼近6.7

經濟脈搏 11:26 2022/05/06

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人民幣兌美元匯價持續走低，今日（6日）早段在岸人民幣跌穿6.69，離岸人民幣更曾跌破6.73，均創1年半新低。

隔夜美股暴跌提振避險需求，美元指數上揚，觸及近20年最高，加上市場對動態清零下的中國經濟增長前景有所擔憂，亦拖累人民幣走勢。

人民幣兌美元中間價今日報6.6332，較上日大跌660點，創2020年11月5日以來新低。在岸人民幣早段曾低見6.6982，之後跌幅收窄，截至11：20，報6.6691，上日收報6.6224，夜盤終報6.6535。離岸人民幣曾低見6.7338，現報6.7087。

市場仍憂慮經濟增長 在岸人民幣大跌 短期料有貶壓

路透報道，交易員稱，客盤購匯偏多，短期若結匯需求持續觀望，人民幣貶值壓力將繼續上升；但後續美元指數或見頂回落，或緩解部分外部壓力，短期人民幣先看6.7關口。

澳新銀行策略師邢兆鵬認為，預期來看，市場可能認為美聯儲之鷹很快見頂，美元指數或下半年回調。當前是人民幣匯率壓力最大時期，三季度有望緩和；人民幣或在6.6-6.8區間。

豐業銀行亞洲外匯策略師高奇則認為，早盤人民幣疲軟反映整個市場彌漫避險情緒，而對於中國市場，「堅持動態清零政策可能也削弱了市場情緒」。

中共中央政治局常務委員會昨召開會議，強調毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

美聯儲加息未釋更鷹信號 中國宏觀政策更有空間穩增長？

責任編輯：林佩怡

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