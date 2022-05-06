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韓媒：王岐山將出席尹錫悅就職典禮 歷來最高規格

國情動向 11:41 2022/05/06

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南韓候任總統尹錫悅下周二（10日）宣誓就職，南韓總統就職典禮籌備委員會今日（6日）公布將訪韓出席典禮的外國貴賓名單。中國國家副主席王岐山、美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍在名單之列。

據韓聯社報道，籌備委當天舉行記者會表示，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300余名外賓出席典禮。中國將派出王岐山，籌備委將其列為首腦級人士。中方通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮，而這次規格高於往屆。

2013年，中方派遣時任政治局委員、國務委員劉延東出席朴槿惠的總統就職典禮。2008年，中方派遣時任國務委員唐家璇出席李明博的總統就職典禮。

韓國候任總統尹錫悅將於下周二宣誓就職

美國將由第二先生任德龍帶隊出席

美國方面，任德龍率團，連同他在內共有8人出席典禮，包括勞工部長沃爾什（Martin Walsh）、美國駐韓大使館臨時代辦德爾科爾索（Christopher Del Corso）、民主黨眾議員阿米‧貝拉（Ami Bera）及斯特里克蘭（Marilyn Strickland）、助理總檢察長托德‧金（Todd Kim）、總統經濟部門特別輔助官琳達‧沈（Linda Shim）及小說家李敏真（Min Jin Lee，音譯），最後4人均為韓裔美國人。

此外，美國總統拜登將於本月下旬先後訪問南韓和日本。

責任編輯：李冰琪

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