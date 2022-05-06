排除海外技術？據報中國要求政府及國企等將電腦全換為國產

據彭博報道，知情人士稱，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。這將是北京在敏感機構內排除關鍵海外技術的最強力措施之一。

報道引知情人士表示，該項替換工作還將擴大至各地的政府機關、機構和企事業單位等。目前中央政府層面涉及更換的電腦設備數量至少有5000萬台，全部替換工作預計將在兩年內完成。因相關信息未公開，知情人士不願具名。

北京擔憂信息安全

報道指，此舉反映北京對信息安全的擔憂日益增加，同時也展現對國產軟硬體的信心。中國的聯想、華為和浪潮已躋身全球最大個人電腦和服務器製造商之列，本地軟件開發商金山和中標軟件等也快速崛起，能與微軟、Adobe Inc.等公司一較高下。

中國工信部和國新辦未回覆彭博質詢。

報道指出，多年來中國一直鼓勵政府機構使用國產的信息技術產品，並常常將某些國外產品排除在政府採購清單之外。面對這一趨勢，惠普和微軟等美國巨頭紛紛與有中國政府背景的企業成立合資公司，以爭取利潤豐厚的國企大單。

不過這些努力被中國自主研發的軟硬件供應問題所困擾。近年來，浪潮、聯想等本地巨頭在全球市場的佔有率不斷擴大，但它們的產品仍依賴採用尖端技術的美國零組件，比如Intel（英特爾）或AMD的處理器。

國有媒體和網絡安全部門或可獲特別許可

知情人士稱，政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟件，不包括處理器等難以更換的組件。中國將主要鼓勵用Linux作業系統取代微軟的Windows作業系統。一位知情人士表示，總部位於上海的中標軟件是Linux作業系統的主要供應商之一。

其中一位知情人士透露，包括國有媒體和網絡安全部門在內的一些機構可能會在獲得特別許可的情況下繼續採購先進的外國設備。另一位知情人士稱，未來這種許可制度也可能會收緊。

責任編輯：袁瑋婧