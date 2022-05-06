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廣州一公司招聘要求「先戒煙後入職」惹議 律師建議這樣做

社會熱點 13:00 2022/05/06

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近日，廣州一間企業招聘工程師、設計師等職位時，在招聘信息中表明，公司實行禁煙制度，吸煙者需戒煙後方可入職。事件引發廣泛關注，網民對此態度不一。有律師分析稱，企業有自行設置和提出招聘條件的權利，要求吸煙者戒煙也存在社會公益引導性質，但這一要求超出對崗位職責的要求，並不妥當。

內地某招聘網站刊登廣州一間公司的招聘信息，當中對「Web前端開發工程師」、「美術設計師」、「產品策劃」等不同職位的招聘要求中均列明，「公司實行全面禁煙制度，吸煙者需戒煙後才能入職」。據了解，該公司目前有1000多個職位正在招聘，基本上每條招聘信息都有「先戒煙後入職」的要求。

對此，有網民表示支持，認為「挺好的，拒絕二手煙」、「你有抽煙的自由，公司有不要抽煙的人的自由」、「每個公司都有自己的文化，不接受可以不去」；也有網友表示不解，指出「戒煙大可不必，辦公區域禁止吸煙就行了，只要不影響他人」，另提議「可以在公司裡設置吸煙區，沒必要禁止。」

《極目新聞》引述浙江佑平律師事務所副主任俞起分析稱，除性別歧視、強制的不公平用工待遇、違反法律法規等的要求外，企業有自行設置和提出招聘條件的權利。國家有關於公共場所嚴禁吸煙的規定，企業禁煙的制度存在一定的社會公益引導性。

不過，俞起也指出，企業辦公室畢竟不屬於嚴禁吸煙的公共場所，該企業招聘的崗位也不存在禁止吸煙的合理性，戒煙的要求超出對崗位職責的要求，吸煙者的權利沒有得到滿足，此招聘要求不夠妥當。俞起建議，企業可以效仿公共場所，提供專門吸煙的場地。

責任編輯：易燕丹

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