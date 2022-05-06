外圍重挫A股下跌 滬指收跌逾2%險守3000點（更新版）

受隔夜美股暴跌等影響，A股三大股指今日（6日）集體低開，隨後低位震盪，上證綜指一度失守3000點，之後跌幅收窄。

*15：13 更新收市

截至收市，滬指報3001.56點，跌2.16%；深證成指報10809.88點，跌2.14%。創業板指全日跌1.9%，收報2244.97點。滬深兩市成交僅7598億元人民幣。兩市逾3300隻股票下跌。

板塊方面，旅遊酒店、房地產等板塊領跌；中藥、互聯網服務、軟件開發、醫療服務等少數板塊逆市上揚。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

據報中國要求政府及國企等 將電腦全換為國產

中共中央政治局常務委員會昨日召開會議，強調毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議又指，要加快局部聚集性疫情處置，加強防控能力建設，及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求，並要從嚴落實常態化疫情防控舉措等。

美元強勢+市場憂慮經濟前景 在岸人民幣續跌一度逼近6.7

責任編輯：林佩怡

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