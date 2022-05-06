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秦剛談中美經貿：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

國情動向 12:22 2022/05/06

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中美關稅問題近日再升溫。中國駐美大使秦剛受訪時表示，美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅。希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

秦剛：中美經貿合作面臨挑戰 不穩定不確定性主要來自美方

據新華社報道，美國《福布斯》雜誌網站5日刊登對秦剛的專訪報道。被問及中美經貿關係時，秦剛表示，中美建交以來幾十年間，兩國經濟高度互補，利益深度融合，經貿關係取得長足發展，惠及兩國和世界。當前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，這些不穩定不確定性主要來自美方。希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

他說，中美經貿合作不應局限於你買我賣，而應擴展到可持續發展方面，探討兩國如何相互借鑒和幫助，實現綠色低碳轉型。中美作為世界前兩大經濟體需要加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦方面發揮領導作用。

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選

談到中美第一階段經貿協議時，秦剛強調，中國歷來信守承諾。我們言必信，行必果。中方從美國購買了更多商品，在知識產權保護、農產品市場准入、金融服務等方面取得了顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本著相互尊重和諒解原則，通過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。

在中國在美投資方面，秦剛說，過去幾十年，很多中國企業在美投資興業，為美國人民創造了近100萬就業，對美國消費者、美國家庭都有利。但近年來，美方不斷將經貿問題政治化，濫用、泛化國家安全概念，1000多家中國企業受到制裁或限制。我們敦促美方重拾理性，為中國投資者提供公平、可預期的投資環境，使他們對美國市場保持信心。

美國官員美國對華懲罰性關稅預定7月屆滿，美國當局正在評估並諮詢業界，如有需要可以延長。美國貿易代表戴琪周四（5日）表示，就審查中國輸美商品懲罰性關稅，將開展全面諮詢，廣泛收集行業意見，並評估潛在經濟影響。

美元強勢+市場憂慮經濟前景 在岸人民幣續跌一度逼近6.7

【中美角力】戴琪稱對中國商品關稅審查諮詢 評估潛在經濟影響

責任編輯：尹航

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