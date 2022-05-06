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中國歐盟商會：防疫嚴格 近1/4受訪企業考慮將對華投資轉移

經濟脈搏 12:46 2022/05/06

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中國歐盟商會周四（5日）發表報告，指中國為遏制疫情而採取的嚴格防控措施，23%受訪企業正考慮將現有或計劃中的對華投資，轉移至其他市場，這企業數量較年初多1倍，並是過去10年最高水平。

報告調查中國疫情防控政策和俄烏戰爭對歐洲在華企業的影響，調查於4月下旬進行，共372間企業受訪。結果顯示，兩個因素都為歐企商業運營帶來嚴重挑戰，其中物流業所受的整體影響最大。亦有7%的受訪企業表示，俄烏戰爭導致他們正考慮取消現有或計劃中的對華投資。

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近6成企業料收入下滑 92%企業供應鏈受影響

報告指出，在中國嚴格的疫情防控政策下，企業目前面臨的最大挑戰在於巨大不確定性。近六成受訪企業預計今年收入將有所下滑。四分之三的受訪企業的整體運營受到疫情管控措施的影響。疫情對企業造成的負面影響，主要集中在物流倉儲壓力、商務旅行暫停和線下會議取消，分別佔受訪企業的94%、97%和94%。

疫情防控措施還對上、下游供應鏈產生巨大衝擊，有92%的受訪企業受影響。另外，逾四分之一的受訪企業經歷人才流失，流失率最高的行業集中在教育業（80%）、法律（46%）、零售（43%）和化妝品（40%）等。

建議加強接種 無症狀或輕症居家隔離

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，會員企業願意咬緊牙關渡過眼前困難，但如果現狀持續下去，更多企業將開始評估替代中國市場的其他方案。

報告認為，為重振對中國市場的信心，歐洲企業需要獲得更多可預測性，「最佳方式之一是在採取有效的防疫措施、盡可能降低疫情給人民安全健康造成的風險的同時，中國重新打開國門」。

中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛

中國歐盟商會在致中國政府的建議函中，提出3項建議：

一、積極推進全民疫苗接種，尤其是提高60歲及以上易感人群和高危人群的疫苗接種覆蓋率；

二、允許無症狀感染者或輕微症狀感染者實行居家隔離，以減輕公共醫療系統的壓力；

三、推廣新冠疫苗序貫加強免疫接種，早日在中國投入使用mRNA 疫苗。

報告指出，關於這三條建議，上述調查中91%的受訪企業表示認同第一條，而支持第二、三條的受訪企業各佔82%。僅5%的受訪企業認為現行防疫政策無需調整。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

美元強勢+市場憂慮經濟前景 在岸人民幣續跌一度逼近6.7

中共中央政治局常務委員會周四召開會議，強調目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議表示，要加快局部聚集性疫情處置，加強防控能力建設，及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。會議亦指出，「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

責任編輯：林佩怡

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