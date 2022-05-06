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被塑造成地緣政治人物？谷愛凌：我沒有改變兩個國家的力量（有片）

社會熱點 13:25 2022/05/06

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在美國出生長大的谷愛凌因在北京冬奧會上代表中國隊參賽，其國籍問題引發巨大爭議。近日谷愛凌回應，一些人總想要把我塑造成一個地緣政治人物，我沒有那種改變兩個國家的力量，我只是在做我自己能做的事情，很多事情在我的掌控之外。

今年才18歲的谷愛凌出生於美國舊金山，父親是美國人，母親是北京人。從小由中國母親在美國撫養長大，青少年時期曾代表美國參加國際自由式滑雪比賽，但在2019年起，她改批中國隊戰袍，2022北京冬奧也選擇以中國身份出賽，最終拿下2金1銀的好成績。一時間她被推上了輿論的風口浪尖。

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近日谷愛凌在紐約女性體育ESPNW峰會上被問及此事時直言，沒有想過會引發那麼大爭議，「我今年18歲，還沒有開始大學生活，但是一些人總想要把我塑造成一個地緣政治人物，我沒有那種改變兩個國家的力量，我只是在做我自己能做的事情，很多事情在我的掌控之外。」

她表示，「我可以說100遍，我想鼓勵年輕女孩參與體育運動，想給她們介紹自由滑雪，我這麼做代表我和我媽媽的中國血統。」

【谷愛凌峰會論壇片段】

在當日的SPNW峰會上，當主持人問及谷愛凌為何會選擇代表中國隊參加北京冬奧會時，谷愛凌透露，體育運動改變了她的人生、塑造了她的性格，讓她身心更健康，也給她帶來了更多的熱情和目標，她是中美混血，每年夏天會跟著母親回北京，可是，「在中國，很多人對自由滑雪並不了解，尤其是奧運會自由滑雪項目，在我成長的過程中，我看到了很多在這個項目上成功的美國女性榜樣，當我還小的時候，我就想著要像她們一樣，但是在中國，目前似乎還沒有這樣的榜樣，尤其是在奧運會上。」

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她也很欣慰地提到：「所以我一直在說，如果我能通過自己的方式讓一個女孩嘗試著去滑雪，能讓她親近運動，那麼一切都是值得的，我現在也看到很多私信或者遇到有些年輕人在嘗試，這也讓我更加確定，我所做的是值得的。我也真的非常非常開心。」

目前谷愛凌已經回到美國，到了秋季，谷愛淩也將踏入大學校園，去斯坦福大學讀書。

責任編輯：李冰琪

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