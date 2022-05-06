【中國樓市】「五一」多地樓市冷熱不均 北京上海等一線城市低迷

內地「五一」假期剛過，樓市銷售冷熱不均現象明顯，根據中原地產研究院監測數據，一線城市中，上海、北京、廣州成交數據低迷，活躍度整體欠佳。

中國證券報近日走訪北京、長沙、成都等地樓市調研，報道引述北京順義區某樓盤銷售人員指，「我們這個樓盤五一假期一共賣了30多套房，很多人都是趁着假期有活動過來買房。」

該銷售人員表示，疫情防控期間，他們派車接送購房者，假期期間並推出了大量特價房，比普通房源要便宜10萬元左右。另外，對當天簽約的客戶打9.9折，一周內打款的客戶在9.9折基礎上再打9.9折，半個月交足首付的客戶在上述2個9.9折的基礎上再累計打9.9折。總體算下來，折扣力度最低可以做到9.7折。

但是，與上述樓盤不同的是，北京多數樓盤基本沒有成交。中原地產首席分析師張大偉表示，「北京地區的新房成交整體是停滯的，只有個別樓盤表現較突出。」

多地下調房貸利率等刺激樓市

與一線城市不同，成都、長沙等地新房成交量相對可觀，不少樓盤出現小高潮。

報道指，走訪成都多個樓盤發現，假期前往售樓部看房的客戶絡繹不絕。「從4月底到現在，來售樓部看房的客戶數量已經跟3月初最火爆的時候基本持平。」成都郫都區一個新盤銷售人員表示。

上述成都郫都區樓盤銷售人員表示，近期，成都下調房貸利率，第一次買房並且第一次貸款的純剛需客戶，利率最低可以達到4.9%，而去年房貸利率最高的時候是6.15%，下調幅度非常大。房貸利率下調後，刺激了樓市。

報道指，在長沙多個樓盤，五一期間，部分樓盤人滿為患，有的樓盤因開盤火爆，工作人員甚至加班到半夜。

長沙某樓盤的銷售人員表示，4月以來，相關部門出台一系列支持政策，開發商也積極拿地，月底都趕着集中開盤，五一假期樓市表現還是相對較好。

民眾存在觀望情緒



不過，也有家住長沙的民眾表示，各個銀行近期都在下調利率，我也沒想着馬上買，覺得還是要留點錢在手裏。我周圍的人也是這樣想的，大家買房的積極性不高。特別是二手房，基本上沒有為投資而買房的，現在買二手房都是有需求的，比如為了孩子上學等。

據長沙二手房中介人員介紹，長沙二手房近期成交整體活躍度欠佳。以長沙市天心區友誼路片區為例，4月該區域的成交量並不高，部分小區成交量為0，有的小區也僅賣出2套二手房。

張大偉表示，從全國看，房地產市場銷售數據整體不太樂觀。但更多地區有望出台穩樓市相關政策，房地產市場未來預期有望向好。

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責任編輯：袁瑋婧