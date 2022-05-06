【北京疫情】東城113間公廁試點 市民如廁前需先掃碼

北京市日前發現1名感染者因3次上公廁，引發近40宗感染個案。全市隨後加強公廁消毒，東城區更在天壇和前門街道的113間公廁試點，張貼「健康寶」二維碼，引導居民如廁前先掃碼。有使用者表示，雖然略嫌麻煩，但能夠更加精準發現和阻斷疫情。

北京新冠肺炎疫情持續，出現公廁傳播鏈後，現有1235間公廁的東城區，每日對公廁全面消毒2次以上。同時針對扶手、水龍頭這些重點部位，擦拭消毒4次以上，確保居民能夠放心如廁。

沒帶手機 可現場登記姓名和聯繫方式

東城區環衛中心相關負責人指出，公廁有一定的特殊性，在流調的時候容易出現一個真空。為了彌補這個空白，東城區環衛中心在天壇和前門街道的113間公廁進行試點，張貼健康寶二維碼，通過這種方式引導居民掃碼如廁。遇到沒帶手機的市民或是使用老年手機等情況，只要現場登記姓名和聯繫方式即可。下一步，將視情況在全區進行推廣。

北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾

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路過天壇正在尋找公廁的李女士，拿出手機掃描公廁門口的健康寶。她表示，「上廁所掃健康寶增加了一步程序，雖然略顯麻煩，但也是為了保護我們，能夠更加精准發現和阻斷疫情。」

此外，平房胡同區公廁由於使用人員複雜、流動性強，存在較強風險。為共同築牢防疫屏障，天壇街道在涉平房區域的44間公廁門口張貼「健康寶」二維碼。

市民許先生表示，第一次遇到需要掃碼的公廁。他認為，「公共衛生間確實是新冠病毒容易傳播的一個重要場所，尤其是平房區，大家都靠公共衛生間上廁所，萬一有一個病例來過，真是很難判斷誰是密切接觸者。」

天壇街道辦事處副主任李俊健指出，天壇街道下轄11個社區，面積4.03平方公里，現有戶籍人口2.7萬人。當局通過張貼健康寶二維碼，以達精準防控和快速溯源。另將強化軌跡監測，「如協同天壇派出所建立溝通聯絡機制，充分利用已有5處監控探頭設備，加強公廁及周邊監測；協同區環衛中心，由公廁管理人員督促居民如廁掃碼登記等。」

內地網民反應：

我覺得公廁重點是消殺工作，而不是掃碼，萬一憋不住了，掃碼的時間太尷尬了 上完再掃行不行？人有三急啊 上廁所的不容易，清理工和看門的更不容易，互相理解下吧 如果彈窗了還能上廁所嗎

責任編輯：易燕丹

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