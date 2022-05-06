【上海疫情】網傳居民要定點逛超市 舉牌列隊畫面似跟旅行團（有片）

上海新冠肺炎疫情趨緩，部分地區微解封，居民可以前往超市等採購。有內地網民發布影片，稱某小區可以出門了，但是要樓組長帶隊「定點逛超市」，限時45分鐘帶回。

網傳影片可見，馬路上有身穿防護服的人士駐守，有一隊人在路上行過，帶頭穿背心的人舉著牌，後面的人列隊跟著。有人戲稱這是「景點式購物」，帶頭的就是「導遊」。

內地網民反應：

居民朋友們，第一個景點是糧油區，這裡有金龍花玉米油和龍仁粉絲等土特產，大夥兒都要買哦…… 要扯著前面一個人的衣襟不？ 旅遊團恢復啦？ 上海人終於可以旅遊了 這是2022年的上海？魔幻！

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）

上海7區和浦東部分街鎮社會面基本清零 惟存疫情反彈風險

據上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝日前表示，對防範區嚴格實施「個人防護，嚴禁聚集」的防控要求，按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」的原則，實行分區分級差異化管控。

防範區市民活動範圍分四種情況。其中，已經社會面基本清零的非中心城區，市民可以在區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可以逐步恢復公共交通，私家車可在區內有限通行。已經社會面基本清零的中心城區，市民可以在所在街鎮內活動，前往指定的超市、藥店。

至於還沒有社會面基本清零的非中心城區，市民可以限時限戶在所在街鎮內活動，限時前往指定的超市、藥店。還沒有社會面基本清零的中心城區，居民可以在小區內活動，每戶指定一人，7天兩次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

責任編輯：林佩怡

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