內地社交平台顯示IP屬地網紅頻翻車 付費IP代理業走紅

日前，微博、微信、小紅書、抖音等內地社交網絡紛紛上線IP屬地功能，一些假冒在國外的網紅、代購賬號紛紛翻車。然而隨之而來的是，付費IP代理產業正暗中火爆起來。

4月15日，今日頭條、抖音、百家號、快手、知乎、小紅書六大互聯網內容平台，同時宣布「公開賬號IP屬地」。4月28日，新浪微博發布公告稱，為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實、透明。

此功能一上線，頓時登上微博熱搜。

網紅博主翻車後急改名

綜合內媒報道，在微博上，有一名擁有26萬粉絲的Vlog博主，叫作「小雪梨在日本」。乍一看，人們總會聯想到這名博主應該是在日本，但其實其IP歸屬地其實在遼寧。IP歸屬地功能上線後，她迅速將網名改為「充滿元氣的小雪梨」。不僅如此，其原本的簡介為「在日本常年定居，一個90後的老阿姨，記錄一些所見所聞」，現在已經將「在日本常年定居」這句話給刪除了。

在IP歸屬地公開後，改名的博主不止這一例。教育博主「在英國的露娜」，其IP歸屬地仍顯示在浙江，但現在她已經將名字改為「看世界英朋教育」。

據現代快報報道，昨日（5日）在一些電商平台上，已經出現了付費IP代理的業務，有的目的性非常明顯，直接指明可以更改微博、抖音的IP歸屬地。

在某二手電商平台上，記者以「IP代理」為關鍵詞進行搜索，立即跳出了許多候選選項。記者選取其中一個商家，對IP代理進行了解。該賣家稱，最近找IP代理的人確實增多，自己出售的服務，可更改手機或電腦的IP位址，並且支持所有的平台，所有品牌的手機。在交談中，賣家稱，自己是計算機專業，技術還是過硬的，因此他所出售的IP代理服務，都是自己破解的。

IP代理最平6元

報道引述賣家表示，國內的伺服器價格從6-8元人民幣不等，不過這只是短效IP，且可供選擇地點比較少。例如，在江蘇可供選擇的只有徐州、南通、泰州以及鹽城，其他城市尚未開通。他承諾記者，如果一次性購買一個月的IP代理服務，價格還可以有優惠。

不過，目前大多數的賣家所提供的更換IP歸屬地的服務，一般伺服器都在國內，提供國外伺服器的商家較少，且要價較高。

對於國外IP線路，內地近年嚴控「翻墻」軟件，公安部在「淨網2021」工作成效發佈會上曾披露，去年專門針對網絡電視和 「動態IP代理」等網上違法有害信息滋生的重點基礎資源開展治理，會同有關部門依法查處非法網絡電視平台146個，關停非法寬帶線路1.3萬餘條、寬帶上網賬號5千餘個。

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責任編輯：袁瑋婧