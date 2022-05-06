亞奧理事會：原定9月杭州亞運會延期舉行（更新版）

內地新冠疫情持續，央視報道，亞洲奧林匹克理事會今日（6日）宣布，原定於2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行，具體日期擇期宣布。

更新15:32 原定12月在廣東汕頭舉行的亞青會取消

亞奧理事會與相關方研究了原定於2022年12月在中國汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會的情況，由於亞青會已經延期一次，討論決定取消汕頭亞青會，下一屆亞青會將於2025年在烏茲別克斯坦的塔什幹舉行。

本屆亞運會定於今年9月在杭州舉行，但上海仍正面對中國近兩年來最嚴峻的新冠疫情，而上海只距離杭州約200公里。

據浙江省當局昨日通報，自3月3日以來，浙江省本輪疫情累計報告本土確診病例663宗，累計報告本土無症狀感染者786宗，涉及11個設區市、71個縣（市、區），其中杭州390宗。這是浙江省自新冠肺炎疫情防控常態化以來波及範圍最廣、形勢最為複雜的一輪疫情。

當局表示，浙江省疫情形勢總體平穩，未造成廣泛社區傳播和外溢。

▲ 杭州亞運會場館

此外，有報道指今年6月26日在四川成都舉行的世界大學生夏季運動會將再次延期。官方還未證實。

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責任編輯：李冰琪