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據報日企在上海工廠2/3未恢復生產 過半數企業稱供應鏈仍嚴峻

經濟脈搏 15:53 2022/05/06

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彭博報道，調查顯示，在上海的多數日本工廠尚未恢復生產，儘管當地政府稱復工復產正在推進，但超過半數的日本企業稱無法採購到任何供應品，供應鏈問題仍嚴峻。

報道指，上海防疫封控措施仍在影響商業活動。上海日本商工俱樂部會對上海市的日本企業調查結果顯示，近三分之二的工廠尚未恢復生產，另有28％的工廠產能利用率不足30％。在上海設有工廠的54家企業中沒有一家恢復到計劃的生產水平，而且只有37%的企業獲准復產。

這個調查結果與上海市政府的數據存在差異，上海此前稱截至5月4日重點監測的1800家工業企業復工率超過70%。該調查也表明，經濟活動恢復到正常水平還需要更長時間。超過半數的日本企業稱，他們無法採購到任何供應品，供應鏈問題依然嚴峻。

超九成受訪者認為動態清零衝擊措施供應鏈

近90％的受訪公司透露，他們最大的問題是物流，其次是確保員工安全以及員工住宿，從而可以實現閉關管理運行。 上海日本商工俱樂部會的調查與一項對歐洲企業的調查結果類似，該調查中，超過90%的受訪者稱，動態清零措施衝擊了供應鏈，85%的受訪者稱難以獲得原材料或零部件用於生產。

絕大多數日本公司說，他們正在努力重啟上海及周邊地區的生產。不過，35％的受訪者透露，他們還將增加在日本的產量以彌補損失的產量，而近20％的受訪者希望增加在第三國的產量。

這項調查是在4月27日至30日由上海日本商工俱樂部會進行的。

在上海，昨日（5日）市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，剛剛過去的勞動節，復工復產的企業都保持繼續連續生產的狀態，工業企業復工復產有序推進，全市1800多家重點企業，復工率超過70%，其中首批660多家重點企業復工率超過90%。汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好，取得了一定進展。

上海666間重點企業7成復工復產 上汽、特斯拉連續實現整車下線

工信部：按「一企一策」 積極有序推進重點企業復工復產

上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定

責任編輯：袁瑋婧

 

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