國家衛健委：疫情整體形勢好轉但存反彈風險 堅持動態清零

內地新增確診數字連日下降。國家衛健委最新表示，5月以來，全國疫情防控形勢整體趨穩，但仍存在反彈風險，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針。

國家衛健委：毫不動搖堅持「動態清零」總方針

在今日（6日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，5月以來，全國疫情防控形勢整體趨穩，日新增本土確診個案和無症狀感染者繼續下降。截止目前，21個省份和新疆生產建設兵團全域為低風險地區，但仍存在反彈風險，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，加快局部聚集性疫情處置，堅決做到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治。

近一年以來，多個邊境小城面臨境外輸入壓力，疫情反覆，人們的生產生活受到較大影響。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年介紹，要繼續堅持「動態清零」總方針，完善口岸城市疫情防控機制。加強監測預警體系的能力建設。人、物、環境切實同防，加強高風險崗位和相關從業人員的檢測，特別是核酸和抗原檢測的聯合使用，強化多渠道的監測預警。

提升口岸城市的防控和應急處置能力。加強疾控機構、定點醫院、發熱門診、基層醫療衛生機構、集中隔離點的建設和準備，切實落實「四應四盡」。同時，提升人群的免疫接種覆蓋率，加強疫情防控的信息化建設，做好應急預案和相應的培訓演練。

另外，口岸城市應將疫情防控和民生保障同步進行研究，同步進行部署，公布並暢通民生保障熱線，及時解決和主動回應群眾關切，保障群眾的基本生活，讓疫情防控措施更有溫度。

2億2768.1萬60歲以上老年人接種疫苗

在接種疫苗方面，國家衛健委疾控局副局長吳良有介紹，截至5月5日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗33億4970.2萬劑次，接種總人數達到12億8604.9萬，已完成全程接種12億5104.2萬人，覆蓋人數和全程接種人數分別佔全國總人口的91.22%、88.74%。完成加強免疫接種7億5672.3萬人，其中序貫加強免疫接種3175.8萬人。

60歲以上老年人接種覆蓋人數達到2億2768.1萬人，完成全程接種2億1562.4萬人，覆蓋人數和全程接種人數分別佔老年人口的86.23%和81.67%，老年人群加強免疫接種已完成1億6232.4萬人。

責任編輯：尹航

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