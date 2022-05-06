台灣增3.6萬宗本土感染 30多歲男子在家昏迷死後驗出確診

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，疫情指揮中心通報今日（6日）新增36,168宗本土確診，再創疫情以來新高，也是連續兩日錄得超過3萬宗病例。另有10宗死亡個案，其中一名30多歲的男死者未曾接種疫苗，去世後驗出對新冠病毒呈陽性反應。

據通報，新增病例繼續以新北市為最多，有12,066宗，其次為台北市7,716宗、桃園市6,271宗、台中市1,890宗、高雄市1,737宗；當中包括11宗重症及76宗中症病例。另新增45宗境外輸入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案分別為6女4男，年齡介乎30歲至90歲以上，其中3人未接種疫苗，6宗病例不施行心肺復甦術（DNR）。上述年紀最輕的死者未曾接種疫苗，有泌尿道結石病史。近日在家中昏迷，緊急送院後急救無效死亡，隨後採樣檢測為陽性，死因為新冠肺炎合併急性呼吸衰竭；至於昏迷不醒的原因，目前還無法確切釐清。

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另外，重症個案中，有一名未滿10歲的男童從未接種過疫苗。該個案本身有心血管疾病、神經系統疾病、慢性病等，染疫後有呼吸窘迫症狀，目前正在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋藥物。至於此前一名不足1歲、因重症在加護病房治療的孩童，羅一鈞透露其症狀已有改善。

陳時中：疫情高峰大概半個月就下來

據指揮中心統計，截至5月5日，台灣本土確診個案有205,597人為輕症或無症狀個案，佔99.74%；中症累計467宗，佔0.23%；重症累計70宗，佔0.03%。中重症累計有97宗解除隔離。

對於有專家預期疫情高峰在1.5個月後才會下降，台大兒童醫院長黃立民也認為，要到明年春天，生活才會放鬆一點。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，很多國家疫情來得很急，高峰沒有很久，目前沒有看到1.5個月這麼長的，高峰大概半個月就下來，只是疫情的尾端要留多久，各國情況都不同。

責任編輯：易燕丹

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