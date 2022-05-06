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強調動態清零不意味全域靜態管理 梁萬年：防止「一刀切」

社會熱點 16:36 2022/05/06

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新冠病毒Omicron變異株傳染性強，隱匿性強，多地防疫措施升級。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，「動態清零」並不意味著是全域靜態管理。強調要強化精準科學防控，最大限度地平衡好疫情防控和社會經濟發展、正常生產生活之間的關係，防止層層加碼和「一刀切」。

最大限度平衡好疫情防控和社會經濟發展、正常生產生活

在今日（6日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，當被問及發生疫情後多地實施全域靜態管理，勢必對生產生活造成負面影響，什麼情況下可實行全域靜態管理時，梁萬年首先強調，「動態清零」並不意味著是全域靜態管理。恰恰相反的是，「動態清零」追求的目標之一就是盡可能避免全域靜態管理。

他說，當前，針對Omicron的特點，一方面要強化快速、果斷、徹底地採取相關防控措施；另一方面要強化精準科學防控，最大限度地平衡好疫情防控和社會經濟發展、正常生產生活之間的關係，要防止層層加碼、「一刀切」的做法。既要防止不作為、慢作為，也要防止亂作為、層層加碼。

原則上來說，在疫情早期，傳播鏈條清晰、風險可控的情況下，沒必要採取全域靜態管理。但當出現廣泛社區傳播，傳播鏈條不清楚，也就是傳染源和感染者之間，包括密切接觸者之間的關系不清晰，出現暴發流行和規模型反彈的風險較大的情況下，要綜合考慮疫情的特點、所處的階段、防控的能力、社會經濟水平、人口特征這些因素，來決定是否採取更為嚴格的防控措施，比如說靜態管理，以及靜態管理的具體區域大小、範圍、時間和管理的力度等措施。

他說，由此可見，落實「四早」、落實「四方責任」，就可有效避免全域靜態管理。

至於如何更好做到科學精準防控，還是要在堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略、堅持「動態清零」總方針的指導下，繼續堅持行之有效的防控措施的基礎上，在當前特別是針對Omicron的流行狀況，進一步強化疾病監測工作，做好相關應急準備。同時，在防控措施上，要分清優先次序，明確主攻方向。從一開始，就要把社區防控放在更優先位置，第一時間把風險人群控制在管控範圍。

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責任編輯：尹航

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