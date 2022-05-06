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人行：首季房地產開發貸款較上季多增4414億 個人住房貸款利率回落

經濟脈搏 17:17 2022/05/06

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中國人民銀行今日（6日）公布，今年一季度房地產開發貸款較去年四季度多增4414億元（人民幣，下同），個人住房貸款利率回落。一季度創紀錄新增的8.34萬億元人民幣貸款投向明確。

中國人民銀行公布的《2022年一季度金融機構貸款投向統計報告》，報告顯示，2022年一季度末，人民幣房地產貸款餘額53.22萬億元，按年增長6%，比上年末增速低1.9個百分點；一季度增加7790億元，占同期各項貸款增量的9.3%，佔比較上年全年水平低9.8個百分點。

具體來說，2022年一季度末，房地產開發貸款餘額12.56萬億元，按年下降0.4個百分點，增速比上年末低1.3個百分點；一季度增加2900億元。

個人住房貸款利率比年初低17個基點

個人住房貸款餘額38.84萬億元，按年增長8.9%，增速比上年末低2.3個百分點。3月份，新發放個人住房貸款利率為5.42%，比年初低17個基點。

《報告》顯示，一季度企事業單位貸款穩步增長，但中長期貸款同比少增，新發放企業貸款利率進一步走低。

數據顯示，本外幣企事業單位貸款一季度增加7.25萬億元，按年多增1.69萬億元。

分期限看，短期貸款及票據融資一季度增加3.2萬億元，按年多增2.28萬億元。中長期貸款一季度增加3.96萬億元，按年少增5144億元。3月份，新發放企業貸款利率為4.37%，比年初和上年同期分別低8和19個基點。

住戶貸款增速減緩

住戶貸款增速在一季度減緩，本外幣住戶貸款一季度增加1.26萬億元，按年少增1.3萬億元。

具體來說，本外幣住戶經營性貸款一季度增加8887億元，按年少增2414億元。住戶其他消費性貸款（不含個人住房貸款）一季度減少1502億元，按年少增3585億元。3月份，新發放住戶其他消費貸款利率為7.68%，比年初和上年同期分別低67和41個基點。

普惠金融領域貸款繼續保持較快增速，信用貸款佔比提升。人民幣普惠金融領域貸款一季度增加1.98萬億元，按年多增178億元。

其中，一季度末普惠小微貸款餘額20.77萬億元，同比增長24.6%，增速比上年末低2.7個百分點，其中信用貸款佔比18.9%，比上年末高0.8個百分點；一季度增加1.55萬億元，按年少增241億元。3月份新發放普惠小微企業貸款利率為4.93%，比年初低17個基點。

此外，綠色貸款保持高速增長，本外幣綠色貸款一季度增加2.05萬億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為7.79和4.22萬億元，合計占綠色貸款的66.5%。

人行：25日降準0.25個百分點 釋放資金5300億人幣

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責任編輯：袁瑋婧

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