岸田指「今日烏克蘭或是明日東亞」 趙立堅：日本沒資格說三道四

日本首相岸田文雄在訪問英國期間警告，對烏克蘭的入侵可能會在東亞重演，並表示必須保持台海的和平與穩定。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對日方有關言行堅決反對，又指「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」，更應謹言慎行，完全沒資格說三道四。

岸田文雄周四（5日）訪英時表示，對單方面改變東海、南海現狀、快速但不透明的軍事建設活動以及經濟脅迫等，表示強烈關切。他在提到台海的同時，又指「明天的東亞可能成為烏克蘭」。

若日本冀東亞和平穩定 應停止挑動大國對抗

趙立堅表示，國與國之間的合作應有利促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益。

他批評，日方頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅。他指出，日方這樣做是為自身擴武強軍尋找藉口，損害地區國家互信與合作，不利本地區和平穩定，注定不得人心。

趙立堅強調，中方對日方有關言行表示堅決反對，並指「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，同烏克蘭問題完全不能相提並論。」還提及，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四」。

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在涉海問題上，趙立堅稱中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧。日方如果真的希望東亞和平穩定，就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。

另外，共同社報道，日本防衛省統合幕僚監部發布消息稱，發現4日正午前後至下午6點前後，在沖繩縣沖大東島西南約230公里的太平洋上，中國航母遼寧艦上的艦載戰機和直升機起降，是連續2天起降艦載機。對於艦載機起降，航空自衛隊戰機緊急升空應對。而日本防衛省正在分析中國航母運用能力提升至何種程度。

中國海軍日前表示，遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，是例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

責任編輯：林佩怡

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