  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (五) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

岸田指「今日烏克蘭或是明日東亞」 趙立堅：日本沒資格說三道四

國情動向 18:17 2022/05/06

分享：

分享：

日本首相岸田文雄在訪問英國期間警告，對烏克蘭的入侵可能會在東亞重演，並表示必須保持台海的和平與穩定。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對日方有關言行堅決反對，又指「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」，更應謹言慎行，完全沒資格說三道四。

岸田文雄周四（5日）訪英時表示，對單方面改變東海、南海現狀、快速但不透明的軍事建設活動以及經濟脅迫等，表示強烈關切。他在提到台海的同時，又指「明天的東亞可能成為烏克蘭」。

若日本冀東亞和平穩定 應停止挑動大國對抗

趙立堅表示，國與國之間的合作應有利促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益。

他批評，日方頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅。他指出，日方這樣做是為自身擴武強軍尋找藉口，損害地區國家互信與合作，不利本地區和平穩定，注定不得人心。

趙立堅強調，中方對日方有關言行表示堅決反對，並指「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，同烏克蘭問題完全不能相提並論。」還提及，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四」。

國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「棄子」

美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政

在涉海問題上，趙立堅稱中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧。日方如果真的希望東亞和平穩定，就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。

另外，共同社報道，日本防衛省統合幕僚監部發布消息稱，發現4日正午前後至下午6點前後，在沖繩縣沖大東島西南約230公里的太平洋上，中國航母遼寧艦上的艦載戰機和直升機起降，是連續2天起降艦載機。對於艦載機起降，航空自衛隊戰機緊急升空應對。而日本防衛省正在分析中國航母運用能力提升至何種程度。

中國海軍日前表示，遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，是例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
2022/04/08
美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）
2022/04/07
美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）
國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「棄子」
2022/03/16
國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「棄子」
美官員指烏克蘭情況值得台灣研究 中方斥慫恿台獨
2022/03/11
美官員指烏克蘭情況值得台灣研究 中方斥慫恿台獨

你可能感興趣

美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
11:08 2022/04/08
美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）
16:36 2022/04/07
美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）
國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「棄子」
12:09 2022/03/16
國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「棄子」
中日關係 地緣政治 岸田文雄 趙立堅 內政 外交 南中國海 東亞 軍事 烏克蘭

下一篇文章

中國外交部證實王岐山將出席尹錫悅就職典禮（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧
【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧
拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策
【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款