越南製造快速崛起搶走中國訂單？內地專家這樣說

今年第一季度，越南外貿數據兩眼，貿易總額按年增長14.3%，3月更按月增長38.1%，引發了中國訂單被搶走的熱議。商務部研究院國際市場研究所副所長白明解讀「越南製造」崛起對中國的影響，他指出，服裝產業中越實際是互補關係，但中國手機、筆記本電腦產業中有一些正在往越南和印度轉移。

據界面新聞報道，越南正在成為低成本製造和採購領域的領導者。

2018中美貿易摩擦後越南製造崛起

報道引述白明指出，2018年中美經貿摩擦之後，中國產品特別是紡織品和服裝類在美國市場的佔比下降，幾乎同時越南此類產品在美國的佔比上升。在輕紡產品方面，過去都說「中國製造」，現在越來越多的是「越南製造」。

從具體的進出口產品結構來看，白明指出，實際上有一些產業中越既是競爭的又是互補的。比如服裝訂單，雖然越南搶了中國的生意，可是服裝生產的面料又是從中國進口的。

也有產業風格上的互補關係。比如，中國向越南出口汽車、摩托車，越南向我們出口水果。

另外，還有一種產業鏈的延伸、合作關係。比如越南生產下游的手機配套產品，但是上游的晶片、工程師這些還是中國的。越南組裝好了又賣回中國。所以中國「先賣再買」，越南是「先買再賣」，這是縱向產業內貿易。

白明坦言，產業尤其是紡織品向越南轉移的速度確實很快，但是因為新冠疫情曾經延遲過一段時間。實際上疫情之前，中國就有一些產業轉向越南，主要是勞動密集型、產業鏈比較短的企業居多。其中既有外資企業，也有國內企業。

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絕大多數產業鏈的長度還留在中國

但他亦指，目前來說還是訂單的轉移。因為產業轉移一般比較慎重，它的沉沒成本比較大。中國肯定是丟了一些生意，但同時也通過產業轉移，利用當地的勞動力資源重新獲得競爭力。有些訂單雖然是越南做的，但是錢還是被中國老闆賺了。

他指出，以紡織品來說，訂單轉移出去的同時也會帶動面料的出口，這些面料需要從中國進口的。有一些企業，比如三星轉到越南去了，但是手機是很長的產業鏈，涉及到的零部件很多，不可能全都在越南完成。另外，即便它想轉出去恐怕也不行，因為在越南沒有規模經濟。所以雖然一些產業轉出去了，但是絕大多數產業鏈的長度還留在中國。

但是時間長了，是不是他自己也想生產面料？也不排除這樣的產業轉出去。不過，越南這樣的國家相對比較小，不像中國能夠容納這麼多的配套產業。

白明指出，產業轉移的最主要一個原因是越南的勞動力成本低，約是中國的一半。

另一個原因是，越南這些年加入了全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），又簽署了越南-歐盟自貿協定，它的自貿夥伴的覆蓋率超過中國。

除了勞動力成本這樣的經濟因素，另外也有跨國公司在戰略層面的考慮，中美關係等地緣政治因素為越南帶來了機會。

對中國有衝擊但力度不是特別大

白明還指，向越南的產業轉移對中國確實有衝擊，但是力度不是特別大。因為越南的體量不大，它只能衝擊一部分低端的勞動密集型產品，而這種產品本身也不怎麼賺錢。

據越南海關數據，2022年第一季度，越南貨物貿易總額1767.5億美元，同比增長14.3%；其中，出口總額同比增長13.4%至891億美元，進口總額同比增長15.2%至876.4億美元。3月，該國貨物貿易總額環比增長38.1%；其中，出口環比增長48.2%，達347.1億美元，進口環比增長28.7%，達326.6億美元。

2021年，製造業已佔越南GDP的25%。越南已成為重要的電子產品出口國，電器和電子產品超過咖啡、紡織品和大米，成為最大出口產品。三星公司將近三分之一的產量放在越南，幫助越南實現了多年來的首次貿易順差。

作為全球紡織行業新晉首選地之一，第一季度，越南紡織品和服裝出口額86.8億美元，按年增長20.3%。

與此同時，具有一定技術含量的其他製造業也顯著增長。第一季度，越南的四大出口商品類別依次是：電話、手機及其零配件；電腦、電子產品及其零配件；機器、設備、工具和儀器；紡織品和服裝。

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責任編輯：袁瑋婧