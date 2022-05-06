避險心態致需求減弱 中汽協料4月內地汽車銷量近斬半

汽車供應鏈受4月上海封控影響，內地4月汽車銷量預計近乎斬半。中國汽車工業協會公布，今年4月汽車行業銷量預計完成117.1萬輛，按月下跌47.6%，按年下跌48.1%。今年1月至4月間，累計銷量預計完成768萬輛，較去年同期下跌12.3%。

另據，中國汽車流通協會發布一項最新調查顯示，2022年4月中國汽車經銷商庫存預警指數為 66.4%，按年上升10個百分點，按月上升 2.8 個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。

上海車企復工率尚低 缺芯成重大影響因素

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該協會認為，疫情形勢嚴峻導致汽車市場遇冷，新車供應危機與市場需求乏力共同作用車市，4月汽車市場狀況不樂觀。預計4月份乘用車終端銷量為130萬輛左右，按月有15%左右的降幅，按年25%左右降幅。

協會分析，內地各地疫情4月尚未得到有效遏制，多地防控政策升級，導致部分車企階段性停產、減產，運輸受阻影響經銷商新車交付。油價高企、疫情持續影響、新能源及傳統能源汽車價格上漲等因素，消費者存在降價預期，同時避險心態下購車需求將延後。終端需求減弱，也進一步抑制車市回暖。

責任編輯：李冰琪

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