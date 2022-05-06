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亞運對杭州經濟多重要？ 官方曾估創造千億收入

經濟脈搏 20:06 2022/05/06

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杭州亞運宣布延期，官方此前推算，亞運投的資可為杭州創造逾4000億元（人民幣，下同）GDP、逾1000億元財政收入，同時帶來大量就業機會。

浙江省統計局去年推算，2016至2020年，杭州累計完成城市軌道交通、杭州西站、蕭山國際機場三期、亞運場館、亞運村等基礎設施投資2248億元。上述投資對杭州GDP拉動量約4141億元，佔同期7.6%；對收入拉動量約1033億元，佔同期8.2%；對就業人數的拉動量約67萬人，佔同期2.4%。

亞運籌辦的強大帶動效應，也推動杭州加快完善和補齊城市各類軟硬件和基礎設施，打造國家級綜合交通樞紐城市。以地鐵軌道交通為例，從2015年的3條線路、81.5公里里程，增加到2020年的7條線路、306.3公里里程，實現10城區全覆蓋。杭州都市圈內並配套建設杭紹城際、杭海城際等市域城際線路。

帶動多產業發展

同時，官方預計亞運將能有效拉動消費、擴大內需，場館建設及賽後運營將推動建築業、新材料產業、會展業及體育旅遊餐飲娛樂文化產業的發展，實現產業結構優化升級，經濟結構朝更符合現代化大都市的方向調整。運動健身、休閒養生、生物醫藥，賽事經濟集聚發展和「賽會+文旅」等產業亦將受益。

2010年廣州亞運是最佳例子，社科院過往的統計指，相關投資為廣州額外增加了7120億元GDP，對固定資產投資的影響最為直接和顯著。

原定9月杭州亞運會延期 6月成都大運會也推遲（第三版）

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責任編輯：陳建錫

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