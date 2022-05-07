上海新增4039宗本土感染創3月末以來新低 上海高考延至7月

內地新冠疫情持續，國家衛健委今日（7日）通報，內地新增4620宗本土感染，其中345宗是確診個案，4275宗是無症狀感染。上海增4039宗本土感染，連續八日新增人數下降同時再創3月末以來新低，上海市高考將延期至7月。此外，北京新增本土感染為53宗，勢頭轉穩。

李強：立下軍令狀奪取大上海保衛戰勝利

據澎湃新聞報道，上海新增本土確診病例253宗，無症狀感染3961宗，合計4214宗。除去無症狀轉確診後，實際新增本土感染4.39宗，再創3月末上海啟動分批全市封控篩查以來新低。社會面發現病例18宗，連續第四日回落。

北京現存兩條獨立傳播鏈 當局強調堅持動態清零不動搖

【上海疫情】網傳居民要定點逛超市 舉牌列隊畫面似跟旅行團（有片）

上海7區和浦東部分街鎮社會面基本清零 惟存疫情反彈風險

上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強昨晚強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平在中央政治局常委會會議上的重要講話精神，從政治和全局的高度充分認識打贏大上海保衛戰的重要性緊迫性，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，進一步堅定信心、下定決心，振奮精氣神、立下軍令狀，排除萬難、沖鋒攻堅，奮力奪取大上海保衛戰的勝利。

▲ 上海新增4039宗本土感染創3月末來新低 上海高考延至7月

上海當局今日在疫情記者會上宣佈，上海市高考延期至7月7日-9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日-19日舉行；中考延期至7月11日-12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。

北京增53宗本土感染 疫情趨穩

4月末以來，北京單日新增本土感染多集中在50宗上下，僅5月5日明顯增加至72宗創下本輪新高。最新數據顯示，北京昨日新增45宗本土確診病例和8宗無症狀感染。

北京市衛健委指，今明兩日將在北京朝陽、豐台和房山3個區等地，展開兩輪區域核酸篩查。

責任編輯：李冰琪

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