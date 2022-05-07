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樂玉成：美不斷在中國家門「秀肌肉」 拼湊反華小圈子

國情動向 12:33 2022/05/07

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據中國外交部官網訊息，外交部副部長樂玉成昨日表示，美國屢次踩紅線，拼湊反華小圈子，終會把亞太推入火坑。

昨日樂玉成視訊出席「求和平、促發展：全球20國智庫線上對話會」，發表主題演講「談談對當前國際安全形勢的認識和體會」。

樂玉成指出，美國等西方國家對中國大陸、俄國等國的制裁已超過上萬項，全球每10個國家中就有1國受到美制裁，「受此影響，全球糧食、能源、金融、供應鏈等多重危機顯現，國際政治、經濟、安全秩序危機四伏，和平與發展的時代主題面臨前所未有的嚴峻挑戰」。

對俄烏衝突中北京的角色，樂玉成辯駁，有人將「中俄聯合聲明」其中的「合作沒有禁區」解讀為北京「事先知情」並「背書」俄對烏特別軍事行動，因而認為北京須對俄烏衝突承擔責任，「這種論調很荒唐。中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？」。

樂玉成：美不斷在中國家門「秀肌肉」 拼湊反華小圈子

樂玉成強調，北京歷來奉行獨立自主的和平外交政策，堅持「根據事情的是非曲直、青紅皂白確定自己的立場，不跟風、不隨大流、不人云亦云」。

樂玉成：在亞太複製烏克蘭危機的圖謀決不會得逞

在對台議題上，樂玉成批評美國近來不斷在家門口「秀肌肉」，在台灣問題上大做文章、試探紅線，「這不是亞太版『北約東擴』又是什麼？如任其發展，後果不堪設想，最終會把亞太推入火坑」。他強調，在亞太複製烏克蘭危機的圖謀決不會得逞。此外他還指出，一國的安全不能建立在犧牲別國安全之上，不能只顧走自己的路，讓別人無路可走。

外電：美監管機構人員抵京 審計協議談判進「後期階段」

秦剛談中美經貿：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

而對於美國官員近期稱若中共侵台、美國準備實施制裁，樂玉成則回擊，「我堅信中國不會被嚇倒，新中國成立70多年，我們什麼樣的大風大浪沒見過」，他說，「我還想正告台灣當局，兩岸統一是正道，挾洋謀獨是死路。中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程。」

責任編輯：李冰琪

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