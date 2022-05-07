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台灣新增本土感染破4萬 醫療系統崩潰兩護士硬抗百名病患

社會熱點 15:16 2022/05/07

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台灣新冠疫情肆虐，據台灣流行疫情指揮中心今日（7日）公布新增46,536宗新冠確診病例，其中46,377宗本土病例及159宗境外輸入，另確診病例中新增11宗死亡。

指揮中心表示，今日新增的46,377例本土病例，為22,270例男性、24,093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，疫情嚴重的區域為新北市和台北市，新增病例達16670宗和9245宗。

指揮中心指出，今日新增11宗本土死亡病例，為7名男性、4名女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染病例與具慢性病史。確診日介於4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

台灣新增本土感染破4萬 醫療系統崩潰兩護士硬抗百名病患

台灣增3.6萬宗本土感染 30多歲男子在家昏迷死後驗出確診

台灣單日確診超3萬 衛福部：不排除下周三達10萬以上

台北大醫院醫療人手嚴重不足

由於居高不下的新增病例，台灣醫療系統面臨崩潰。台灣大醫院企業工會今天表示，新冠病患暴增，急診一度出現2名護士照顧百名患者慘況，向政府求救。台大院方回應表示，醫護召回都依規定執行，人力不足也可通報請求調派支援。

台大醫院企業工會指出，近來雙北市染疫、重症個案急升，為了照顧大量患者，台大醫院自5日起要求所有居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，只要快篩陰性都必須回到醫院工作。

台大醫院企業工會表示，疫情嚴峻，正當許多醫護在職場、社區或家庭當中紛紛確診，且民眾就醫需求也不斷攀升時，已經危及醫療品質。

以台大醫院急診為例，近日急診同時有超過10名醫護確診，但來診量卻是平時2倍以上，台大急診曾一度面臨2名護士照顧100名患者的情形，不但要幫忙檢體採集、抽血留尿、撰寫護理紀錄，還要幫忙跑腿拿外送餐點、忍受病人等不到住院病床的不滿咆哮；專責病房護士更是滴水未進，毫無休息地照顧使用呼吸器的確診患者及臥床長者。

院方回應：醫護召回跟足政府規定 如果醫護不願意也可請假

台大醫院回應指出，醫療人員召回政策都是根據政府規定執行，當特定單位主管發現人力真的應付不過來，就會提出申請，希望讓隔離期間的醫護提早返工，院方會提供快篩試劑給願意回到工作崗位的醫護，如果醫護不願意也可請假。

至於急診情形，院方表示，如果急診人力出現缺口，可通報值班護理長調派人力支援，認為不太可能出現2名護理師照顧100名患者的狀況。

責任編輯：李冰琪

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