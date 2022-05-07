  • 26°C
香港時間 : 2022507日 (六) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最高法前法官王林清因受賄、非法獲取國家秘密判囚14年

社會熱點 16:19 2022/05/07

分享：

分享：

中國最高法卷宗丟失案今天（7日）作出一審宣判。北京市第二中級人民法院對被告人王林清以受賄罪、非法獲取國家秘密罪，一審判處有期徒刑14年，並處罰金100萬元（人民幣，下同）。

根據新華社報道，法院於去年10月26日、27日對王林清案依法進行了審理，其中對王林清被指控受賄事實部分公開開庭審理，對涉及國家秘密的王林清被指控非法獲取國家秘密事實部分不公開開庭審理。

十年累計受賄2190萬元人民幣

經審理查明：2008年至2018年，被告人王林清利用擔任最高人民法院民一庭助理審判員職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，單獨或夥同他人，為相關單位和個人在案件審理等事項上提供幫助，非法收受11名個人給予的財物共計折合2190萬多元。

法院又指，一間能源投資公司牽涉一宗地質礦產勘察合同糾紛案，王林清在2018年以借閱、偷拍等方式，非法獲取案件的大量法律文件，通過微信或電郵提供給該公司一名負責人，其中有5份屬於機密級國家秘密。

最高法前法官王林清因受賄、非法獲取國家秘密判囚14年

法院認為，王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害了司法行為的廉潔性，破壞了司法公信力；其非法獲取國家秘密，造成了惡劣的社會影響，應依法懲處。但他具有自首情節但他有自首情節，亦認罪悔罪，依法可以對其受賄罪從輕處罰。

2018年12月，王林清通過前央視名嘴崔永元與其工作室，在網上通過視頻等方式爆料案卷丟失、監控視頻「黑屏」等問題，引起輿論關注。

中共中央政法委牽頭成立聯合調查組展開調查。調查發現，卷宗失蹤是王林清因工作中對單位不滿而故意為之。隨後王林清被移交北京市公安機關立案偵查。北京市監察機關2019年5月對王林清立案調查，罪名包括「非法獲取國家秘密」。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

運動品牌lululemon以次充好被罰8.1萬人仔 官方致歉下架產品
2022/05/05
運動品牌lululemon以次充好被罰8.1萬人仔 官方致歉下架產品
內地媒體人羅昌平涉侮辱英烈 被判有期徒刑7個月兼公開道歉
2022/05/05
內地媒體人羅昌平涉侮辱英烈 被判有期徒刑7個月兼公開道歉
廣州一公司招聘要求「先戒煙後入職」惹議 律師建議這樣做
2022/05/06
廣州一公司招聘要求「先戒煙後入職」惹議 律師建議這樣做
被塑造成地緣政治人物？谷愛凌：我沒有改變兩個國家的力量（有片）
2022/05/06
被塑造成地緣政治人物？谷愛凌：我沒有改變兩個國家的力量（有片）
【上海疫情】網傳居民要定點逛超市 舉牌列隊畫面似跟旅行團（有片）
2022/05/06
【上海疫情】網傳居民要定點逛超市 舉牌列隊畫面似跟旅行團（有片）

你可能感興趣

運動品牌lululemon以次充好被罰8.1萬人仔 官方致歉下架產品
18:40 2022/05/05
運動品牌lululemon以次充好被罰8.1萬人仔 官方致歉下架產品
內地媒體人羅昌平涉侮辱英烈 被判有期徒刑7個月兼公開道歉
18:21 2022/05/05
內地媒體人羅昌平涉侮辱英烈 被判有期徒刑7個月兼公開道歉
廣州一公司招聘要求「先戒煙後入職」惹議 律師建議這樣做
13:00 2022/05/06
廣州一公司招聘要求「先戒煙後入職」惹議 律師建議這樣做
網絡熱話 罪案 中國共產黨 法官 北京 最高人民法院 中國

上一篇文章

【北京疫情】新增78宗本土感染 疫情處在高位平台期

下一篇文章

台灣新增本土感染破4萬 醫療系統崩潰兩護士硬抗百名病患
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款