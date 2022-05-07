中國最高法卷宗丟失案今天（7日）作出一審宣判。北京市第二中級人民法院對被告人王林清以受賄罪、非法獲取國家秘密罪，一審判處有期徒刑14年，並處罰金100萬元（人民幣，下同）。

根據新華社報道，法院於去年10月26日、27日對王林清案依法進行了審理，其中對王林清被指控受賄事實部分公開開庭審理，對涉及國家秘密的王林清被指控非法獲取國家秘密事實部分不公開開庭審理。

十年累計受賄2190萬元人民幣

經審理查明：2008年至2018年，被告人王林清利用擔任最高人民法院民一庭助理審判員職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，單獨或夥同他人，為相關單位和個人在案件審理等事項上提供幫助，非法收受11名個人給予的財物共計折合2190萬多元。

法院又指，一間能源投資公司牽涉一宗地質礦產勘察合同糾紛案，王林清在2018年以借閱、偷拍等方式，非法獲取案件的大量法律文件，通過微信或電郵提供給該公司一名負責人，其中有5份屬於機密級國家秘密。

▲ 最高法前法官王林清因受賄、非法獲取國家秘密判囚14年

法院認為，王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害了司法行為的廉潔性，破壞了司法公信力；其非法獲取國家秘密，造成了惡劣的社會影響，應依法懲處。但他具有自首情節但他有自首情節，亦認罪悔罪，依法可以對其受賄罪從輕處罰。

2018年12月，王林清通過前央視名嘴崔永元與其工作室，在網上通過視頻等方式爆料案卷丟失、監控視頻「黑屏」等問題，引起輿論關注。

中共中央政法委牽頭成立聯合調查組展開調查。調查發現，卷宗失蹤是王林清因工作中對單位不滿而故意為之。隨後王林清被移交北京市公安機關立案偵查。北京市監察機關2019年5月對王林清立案調查，罪名包括「非法獲取國家秘密」。

責任編輯：李冰琪

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