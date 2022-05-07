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浙江一縣城招四名一流大學博士入基層崗位 每人獎75萬

社會熱點 17:44 2022/05/07

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浙江省麗水市遂昌縣今年招收的24個基礎工作崗位的入圍人員均來自著名大學，其中有四名一流大學博士入選基層崗位。按照當地相關規定，四名博士人每人可享受75萬元（人民幣，下同）津貼。

根據上遊新聞報道，浙江省麗水市遂昌縣網站上月30日公布的一份《2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生入圍體檢人員公告》顯示，今年遂昌縣24個基層工作崗位吸引了24名來自一流大學的畢業生，其中博士4人，碩士19人，本科1人。

其中來自上海交大有機化學（生物醫學工程）專業張博士，她報考的崗位是遂昌縣食品藥品安全檢驗檢測中心檢驗員；船舶與海洋工程專業陳博士，她報考的崗位是鄉（鎮）、街道下屬事業單位基層工作人員；中國科學院大學應用化學（分析化學）胡博士報考的崗位是遂昌縣應急管理服務中心工作人員；來自中央民族大學中國少數民族語言文學專業的馬博士報考的崗位是浙西南幹部教育中心的教師。

據遂昌縣政府官網介紹，該縣常住人口19萬4385人，在經濟社會發展方面，到2026年，全縣地區生產總值預期目標為215億元，人均生產總值達10.7萬元。

此前《麗水日報》報道稱，2021年麗水遂昌縣GDP增長12%，位列浙江省山區26縣第一、浙江省第二以及麗水市9縣（市、區）第一。

責任編輯：李冰琪

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