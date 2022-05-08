上海新增3975宗本土感染 未發現傳播力更強變異株

上海新冠肺炎疫情繼續回落，昨日（7日）新增3975宗本土感染，再多8人死亡。網上有傳上海出現新的變異株，經市疾控中心核實，目前未發現傳播力更強的新變異株。另外，北京新增62宗本土感染。

內地昨日新增4384宗本土新冠感染個案，上海佔3975宗，無症狀感染佔近9成半。上海新增的8宗死亡病例，平均年齡80.6歲，最小55歲，最大93歲；8位患者合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病和惡性腫瘤。死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。

繼續「抗原+核酸」篩查 科學管控不一刀切

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，5月1日至7日，累計核酸篩查約6300萬人次，抗原檢測約1.26億人次。將繼續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查，封控區每天一次核酸採樣；管控區每周「3天核酸+4天抗原」組合篩查的方式；防範區每周「1次核酸+6次抗原」，且憑48小時內核酸檢測陰性證明出入公共場所。

強調動態清零不意味全域靜態管理 梁萬年：防止「一刀切」

國家衛健委：疫情整體形勢好轉但存反彈風險 堅持動態清零

同時，當地為確保不漏一戶、不落一人，將開展「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。

趙丹丹指出，上海疫情防控正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，不能鬆勁、不能懈怠。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，深化推進清零攻堅十大行動，堅決落實應收盡收、應隔盡隔要求，第一時間阻斷社區疫情傳播。同時要堅持科學流調和管控，絕不能簡單化、一刀切。

此外，據「上海網絡闢謠」，昨日有傳「上海出現新的（新冠病毒）變異株，傳播速度提升30%」。經與市疾控中心核實，目前上海持續開展新冠病毒樣本基因測序，測序結果顯示近期上海本土疫情報告的感染者的病毒基因分型，主要為Omicron BA.2和BA.2.2變異株，目前未發現傳播力更強的新變異株。

蔡奇：與疫情較量膠著 堅持「動態清零」

北京疫情方面，昨日新增62宗本土病例，包括44宗確診及18宗無症狀感染。

北京市委書記蔡奇昨日主持召開會議調度疫情處置，並到房山區檢查指導。他強調，當前與疫情的較量正處於膠著狀態，關鍵是要嚴格管住封(管)控區、臨時管控區，管好社會面。要堅持「動態清零」總方針不動搖，從嚴從快落實疫情防控各項措施，盡快實現社會面清零。

責任編輯：林佩怡

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