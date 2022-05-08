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李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產

經濟脈搏 12:09 2022/05/08

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國務院總理李克強周六（7日）對全國穩就業工作電視電話會議作出批示，提到當前就業形勢複雜嚴峻，要著力支持穩崗，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位。

李克強指出，穩就業事關廣大家庭生計，是經濟運行在合理區間的關鍵支撐，要加大就業優先政策實施力度，保持就業穩定和經濟平穩運行，並強調保住市場主體穩住崗位就會贏得未來。

幫助中小微企等渡難關

他提到，要著力支持穩崗，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快落實退稅減稅降費等減負紓困政策，幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

據報日企在上海工廠2/3未恢復生產 過半數企業稱供應鏈仍嚴峻

「比2020更難」 疫下小微企業：有工廠裁員4/5 嘆喪失信心最可怕

此外，要努力拓展就業崗位，持續推進「放管服」改革，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，擴大以工代賑規模。強化高校畢業生、農民工等重點群體就業促進和服務，做好困難人員就業幫扶，切實保障失業人員基本生活。繼續開展大規模職業技能培訓。各方面要壓實責任，各地要創造性抓落實，確保完成全年就業目標任務，以實際行動迎接中共二十大召開。

胡春華：毫不動搖堅持「動態清零」總方針

國務院副總理胡春華出席會議並講話，強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，紮紮實實做好當前和下一階段穩就業工作，更好服務於經濟社會發展大局。

他指出，受國內外多重因素影響，就業面臨的風險挑戰明顯增多。面對複雜嚴峻的形勢，既要堅定信心，又要高度重視、積極做好應對。要落實好就業優先政策，在有效防控疫情的同時保持就業大局穩定。並要密切跟蹤就業形勢發展變化，及時發現苗頭性、傾向性問題，有效防範化解勞動關係等風險隱患。

據國家統計局，今年首季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月份，全國城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

強調動態清零不意味全域靜態管理 梁萬年：防止「一刀切」

責任編輯：林佩怡

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