  • 26°C
香港時間 : 2022508日 (日) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳疫情下餐廳面臨破產？汪小菲反駁：解封後還有5間舖開業

社會熱點 15:40 2022/05/08

分享：

分享：

內地商人汪小菲與大S徐熙媛離婚後，將重心放在經營餐廳事業上。近日內地網絡傳出汪小菲的餐廳因配合防疫關門、只接受網上點餐，營業額不夠舖租及人工，如不再正常營業恐要破產。汪小菲周六（7日）深夜反駁，指餐廳品牌線上銷售和外賣已遠超過線下店營收，還稱「解封後還有五家店要開業」。

汪小菲相隔1個多月再於微博發帖，周六連發兩文談及旗下餐廳麻六記的經營情況。他說，「麻六記北京石景山，西直門凱德置地疫情得到控制後就要開業啦」，還寫到「線上預製菜也賣到脫銷了，也是因為物流問題可能發貨慢了幾天，大家多擔待」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

批自媒體年代造謠成本太低

到了深夜汪小菲再發帖，稱現在麻六記線上銷售和外賣，已遠遠超過線下店的營收，「我們是一個食品公司並不僅是一個線下連鎖店」，還表示「明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業」。

他批評在自媒體年代，造謠成本太低，維權太難；既然改變不了環境，就努力改變自己，調整方向，強調會做好實業。

早前內地網上流傳一張截圖，上面宣稱汪小菲哽咽發布影片表示，兩個月前其餐廳生意非常火爆，再分別在上海、廣州、廈門開了6間分店；惟遇疫情、配合防疫，餐廳關門只接受線上點餐，如再沒有正常營業，要宣布破產。如今汪小菲在微博發文，可以說是反駁了這傳言。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎 網絡熱話 外賣 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 營業額 北京 上海 中國

下一篇文章

台灣連續兩日新增確診破4萬宗 再添12死創今年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款