網傳疫情下餐廳面臨破產？汪小菲反駁：解封後還有5間舖開業

內地商人汪小菲與大S徐熙媛離婚後，將重心放在經營餐廳事業上。近日內地網絡傳出汪小菲的餐廳因配合防疫關門、只接受網上點餐，營業額不夠舖租及人工，如不再正常營業恐要破產。汪小菲周六（7日）深夜反駁，指餐廳品牌線上銷售和外賣已遠超過線下店營收，還稱「解封後還有五家店要開業」。

汪小菲相隔1個多月再於微博發帖，周六連發兩文談及旗下餐廳麻六記的經營情況。他說，「麻六記北京石景山，西直門凱德置地疫情得到控制後就要開業啦」，還寫到「線上預製菜也賣到脫銷了，也是因為物流問題可能發貨慢了幾天，大家多擔待」。

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批自媒體年代造謠成本太低

到了深夜汪小菲再發帖，稱現在麻六記線上銷售和外賣，已遠遠超過線下店的營收，「我們是一個食品公司並不僅是一個線下連鎖店」，還表示「明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業」。

他批評在自媒體年代，造謠成本太低，維權太難；既然改變不了環境，就努力改變自己，調整方向，強調會做好實業。

早前內地網上流傳一張截圖，上面宣稱汪小菲哽咽發布影片表示，兩個月前其餐廳生意非常火爆，再分別在上海、廣州、廈門開了6間分店；惟遇疫情、配合防疫，餐廳關門只接受線上點餐，如再沒有正常營業，要宣布破產。如今汪小菲在微博發文，可以說是反駁了這傳言。

責任編輯：林佩怡

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