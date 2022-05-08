張文宏等撰文：上海人民正迎接走出此輪疫情曙光

上海新冠肺炎疫情趨緩，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人撰文，指上海拯救生命的努力仍在繼續，同時恢復正常生活秩序和復工復產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。文章並認為，下一個挑戰是如何令民眾克服「疫苗猶豫」等。

張文宏等人在醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表文章指出，上海2月下旬出現了一輪本土新冠病毒感染疫情，經過上海本地和其他城市援滬醫衛工作者，以及上海各界人士的空前努力，抗疫策略已經顯示出可觀的效果。上海新增感染病例數在4月13日達到峰值的27,719宗後開始逐步下降，截至5月4日已降至4,651宗。

文章指出，上海擁有2,500萬人口，總體疫苗接種覆蓋率已超過90%；惟長者疫苗接種覆蓋率仍然較低，在580萬60歲以上人群中，接種疫苗比例為62%，而只有38%接種了加強針。而截至5月4日，在503宗新冠死亡病例中，只有25名患者接種了至少一劑新冠疫苗。死亡患者的疫苗接種率僅為4.97%。

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嚴格全面控制策略減感染 為疫苗接種贏時間

文章認為，如果不採取嚴格的公共衛生措施，沒有接種疫苗的長者中的重症病例和死亡人數可能會很高。因此，上海對疫情嚴格而全面的控制策略，實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。而上海仍在繼續拯救生命，一方面公共衛生措施和社會服務持續改善，另一方面正救治數百名重症、危重症病例。與此同時，恢復正常生活秩序和復工復產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。

上海抗擊Omicron疫情，文章認為這對於中國在更大範圍內走出此輪疫情至關重要。上海作為中國領先的經濟中心和開放城市，與全國其他城市和地區有著巨大的人員交流。若任由病毒外溢，尤其是擴散到醫療資源不足、疫苗接種率不夠的中西部地區，會產生難以想像嚴重後果。在這方面，上海的嚴控策略阻止了疫情的持續傳播和潛在的大量人員死亡。

下個挑戰 民眾克服「疫苗猶豫」

文章指出，上海和其他城市堅持動態清零政策，將有助度過目前全國人口免疫屏障尚薄弱的短暫階段。幸運的是，除了現有疫苗和異源疫苗接種策略外，一些專門針對Omicron的新疫苗已獲批在中國進行臨床試驗，並將很快可供應急使用。

最後，文章提出下一個挑戰將是如何加強衛生工作者和公眾溝通，使民眾克服對疫苗的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），讓所有人、特別是長者和脆弱人群都能獲得疫苗接種服務。此外，生產有效的抗新冠病毒藥物，充實包括重症監護室和團隊的醫療資源，培訓基層醫務人員等工作，都在推進之中。

責任編輯：林佩怡

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