長沙工廠污染致多名兒童流鼻血？比亞迪指捏造報警 官方調查

湖南長沙比亞迪工廠近日被指環境污染，附近小區瀰漫刺鼻氣味，還有多名兒童流鼻血，近日有大批居民到工廠門外抗議。比亞迪長沙雨花區工業園聲明，居民區或存在異味情況，公司積極改善，但指網傳「排放超標引起流鼻血」屬於惡意捏造，已報警處理。

長沙方面周日（8日）表示，針對群眾反映比亞迪雨花區工廠氣體排放相關情況，長沙市委、市政府已成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。

據《中國慈善家》雜誌，4月以來，家住長沙市雨花區嘉和城的部分業主及孩子出現身體不適，主要症狀為頻繁流鼻血、頭暈、噁心、久咳不止等。

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多名業主反映，雨花區砂子塘嘉和小學有的班級40多位學生，其中至少21人近兩個月內曾流鼻血，任教多年的老師坦言，從來沒有見過這麼多孩子同時流鼻血。

刺鼻氣味困擾居民1年

有嘉和城小區居民表示，4月開始一股強烈的刺激性氣味瀰漫小區，尤其是晚上，都不敢開窗。其女兒最近幾天連續流了3次鼻血，有時很難止住。這名居民稱，2020年剛搬到小區，當時並沒有這種氣味，但最近一年以來，特別是上月開始，這股刺鼻的氣味越來越濃。

另一位業主則表示，刺鼻氣味已經困擾居民長達一年。他曾向周圍近10個小區居民發放問卷調查，發現這些小區居民都表示有聞到強烈刺鼻氣味，多人身體不適。

報道指出，這股刺激性氣味，源頭指向長沙比亞迪公司。而今年4月以來，不斷有當地網友反映長沙比亞迪污染問題，在建油漆廠導致附近小區空氣裡瀰漫著一股油漆味，有人凌晨兩三點被濃烈氣味弄醒，到早上又什麼都嗅不到。

汽車業內人士表示，在汽車生產製造過程中，塗裝等環節經常會使用到大量的化學產品，產生大量污染物，如果處理不當，對周邊大氣和水體會帶來影響。不過，報道指此前長沙比亞迪公司經多次污染物檢測，數據均達標。惟距離是否合規惹質疑，據長沙比亞迪公司附近的居民表示，有些小區距離該公司不足100米。

比亞迪長沙雨花區工業園周六（7日）聲明，指比亞迪長沙雨花區工業園於2012年投產使用，園區排放符合國家相關法規及標準。在緊挨工業園區的部分居民區，或存在異味情況，公司已採取相關措施，並積極改善。針對網傳「排放超標引起流鼻血」的情況，屬於惡意捏造關聯，已報警，並將追究相關人員的法律責任。

到了周日，長沙當局表示成立調查組調查，組織進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。

責任編輯：林佩怡

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