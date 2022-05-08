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上海據報收緊防疫措施 有小區「一人陽性、全樓轉運」（有片）

社會熱點 20:43 2022/05/08

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儘管上海連日確診數下滑，昨日（7日）不到4千宗，然而據報當局憂疫情反彈，再收緊防疫措施，有多位網民反映，樓內若有一人陽性，整棟住戶皆被作為密接拉去隔離。

據路透社報道，知情者指，上海正收緊已經嚴格的防疫封控措施，以期5月底前將隔離區外的感染案例清零，實現社會面清零的目標、

報道引述該知情人士透露，活動限制將普遍維持至5月底，儘管近期上海的確診病例下滑，但當局憂心疫情反彈。

報道指，上海普陀區與長寧區當局昨發布通知，要求被列為低風險的大樓居民不能離開大樓。上海金融中心浦東新區的1名居民亦收到類似通知。

在徐匯區，來自9棟大樓的居民告訴路透，他們的居委會7日通知他們禁止踏出家門或收包裹至少1週，路透看到的徐匯區通知單說，「這是為了盡快達到社會面清零，讓封鎖得以解除」，通知書上說，相關措施將實施至本月15日。

此外，不少網民在微博上反應，自己所在的小區、樓棟實行「一人陽性、全樓轉運」的政策。有網民拍攝影片顯示，有防疫人員登門指，因鄰居有人出現陽性，所以你們全家當晚就要被轉運至方艙隔離點，2人一室，進行5+5的隔離觀察，如果不配合只好叫公安來採取強制隔離手段。

據證券時報報道，昨日一早，上海多個小區居委紛紛發布通知，執行「靜態管理」的清零攻堅行動部署。有上海市民表示，小區是臨時發通知說「搞攻堅靜態管理」，並停止快遞、團購、外賣。除了核酸檢測，全體居民必須足不出戶。

張文宏等撰文：上海人民正迎接走出此輪疫情曙光

上海新增3975宗本土感染 未發現傳播力更強變異株

責任編輯：袁瑋婧

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