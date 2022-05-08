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【北京疫情】朝陽區提升管控 嚴格足不出戶 籲「非必要不出朝陽」

社會熱點 20:59 2022/05/08

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北京昨日（7日）新增62宗本土感染，當局指北京疫情處於膠著階段，今日朝陽區進一步提級管控，要求除封控區嚴格封閉之外，管控區除做核酸外亦嚴格足不出戶，並倡議「非必要不出朝陽」。

據人民網報道，北京市今日下午召開疫情防控工作新聞發布會。

朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓表示，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險。加之病毒隱匿性強、不易於被發現，一旦出現傳播速度非常快，為盡快實現社會面清零，經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

她指出，封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門。全區臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。將對於未按要求落實居家隔離等防疫要求，私自外出的行為進行嚴肅處理。

其次，全區繼續嚴格落實居家辦公。區域內各黨政機關、企事業單位，凡是生活、工作在朝陽的人員，生活在朝陽、工作在外區的人員，工作在朝陽、生活在外區的人員全部嚴格落實居家辦公。區域內與民生保障無關的企業全部暫停。

她強調，將進一步加大監督檢查，對於未按要求嚴格落實的，嚴肅處理。楊蓓蓓提醒，不要組織家庭聚會，避免聚集風險。同時也倡議非必要不出朝陽。

責任編輯：袁瑋婧

 

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