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浙江舟山罕見「紅色天空」 與秋刀魚船有關？（有片）

社會熱點 20:44 2022/05/08

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浙江舟山7日晚間出現紅色天空異象，有人形容「一片血紅」，也有人質疑是否發生特大火災。內媒指，出現紅光的位置位於普陀平陽浦方向，正好是在舟漁公司碼頭。有舟漁公司負責人指，紅色燈光是該公司秋刀魚船用來照明的，以便捕魚。

7日晚間8時許，多名網友在浙江舟山拍到天空中出現短暫的漫天紅光，由於這現象罕見，也衝上了社交平台熱搜榜單。

有網友留言稱，「傳說中的UFO要降臨了？」、「一片血紅，莫非有血光之災？」，也有人問，是不是哪裡發生特大火災，所以映紅了天空。

據內媒《錢江晚報》報道，根據紅光的地點進行定位分析，該位置正好位於舟漁公司碼頭。舟漁公司相關負責人表示，當時碼頭正停著一艘捕撈北太秋刀魚的遠洋漁船。船上安裝了用來照明的紅色燈光，以便捕魚。而紅色的光波長是可見光中最長的，具有很強穿透力，於是就出現了這種紅光滿天的現象。

中國地質大學（武漢）空間物理研究團隊一位專家介紹，根據太陽和地磁活動觀測記錄顯示，5月7日地磁活動整體平靜，太陽活動也無顯著異常情況發生，可以基本排除因地磁和太陽活動導致天空紅色的可能。「當日舟山的氣象條件為陰轉雨，有霧，低層大氣濕度大，有大霧黃色預警。因為遠洋漁船燈光為紅色，紅光波長較長穿透力強，同時在大氣中液體微滴的散射作用下，會將紅光散射到較遠範圍，於是呈現出一片天區的異常紅光現象。」

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責任編輯：尹航

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