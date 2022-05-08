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「帝吧」台籍管理員散佈疫情謠言等被囚3月 調查指曾與妻大陸受訓成網軍（多圖）

社會熱點 21:37 2022/05/08

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內地愛國社群組織「帝吧」在台灣的管理員尹垣程，與其陸籍配偶劉慧，早前被拘捕。花蓮法院近日宣判，尹垣程因散佈疫情不實訊息等罪，被判囚3個月。調查指出，他與劉慧曾到江西接受網軍訓練。

綜合台媒報道，調查發現，花蓮縣男子尹垣程與中國裔配偶劉慧，2019年曾赴大陸受訓，並利用「帝吧中央集團軍」、「帝吧根據地」等Facebook社群散佈防疫不實資訊，花蓮地方法院依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判尹三個月徒刑，偽造文書罪拘役50日；劉則依偽造文書罪判拘役40日，緩刑兩年得易科罰金。

起訴書顯示，檢調人員調查發現，37歲的尹垣程自2016年開始管理FB社團「帝吧中央集團軍」及「帝吧根據地」等社群，由於尹到處「出征」的行徑經常被人檢舉，被FB禁言，遂找人用繪圖軟件，把他人健保卡、護照修改為「夏心語」等20種假名，使用假名、假證件，申請眾多分身帳號，並擔任帝吧FB社團的最高權限管理人。

2019年8月兩人赴江西受訓為網軍

起訴書顯示，尹在2017年與中國山西的劉慧結婚後，定居在花蓮縣，2019年8月兩人赴江西受訓為網軍，返台後於總統大選、疫情期間散佈假訊息，劉慧也偽造「紀林楓」等假身份向面簿申請賬號，兩人於2020年1到3月疫情期間在網絡散佈假消息，干擾台灣防疫政策。

起訴書顯示，尹、劉夫婦於帝吧社團發佈的各類謠言包括「剛剛收到秘密情報，這次的病毒擴散事實上是某家公司外泄的」；尹垣程也以社團管理員身份審核發佈不實訊息，包括造假國家安全局密報公文圖片，散布「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」、「蔡英文總統疑感染武漢肺炎送治」等不實謠言；還以管理員身分審核通過「我現在對台灣真的太失望了，我叔叔是民進黨議員，我偷看到他和高嘉瑜視頻聊天時提到武漢肺炎，說現在台灣已經超過817例了，死亡500了，特別是屏東和臺南是重災區，但是蔡政府不敢公佈，怕引起民憤」等共24條言論。

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夫妻兩人在2020年12月被逮捕送辦，尹否認犯行，辯稱他「開玩笑的」，稱按下審核通過的文章他都沒注意看。檢方認為，尹管理的社團訊息非一律同意發佈，而是部分准許、部分拒絕，顯示有散佈不實謠言的意圖。全案進入法院審理後，兩人請求認罪協商爭取輕判，法院依協商程序判處有期徒刑。

早前，因內地社交平台顯示IP屬地，「帝吧」組織管理員日前被發現身在台灣，引起網民熱議。

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責任編輯：袁瑋婧

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