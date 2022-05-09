上海新增3947宗感染添11死 北京再多49宗本土個案

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（8日）新增4260宗本土感染，較上日略為減少，其中上海佔3947宗，再多11人死亡，北京則新增49宗感染個案。

上海昨日新增322宗本土確診病例、3625宗無症狀感染。9宗在相關風險人員篩查中發現。

上海據報收緊防疫措施 有小區「一人陽性、全樓轉運」（有片）

新增的11宗死亡病例，平均年齡78.9歲，最小49歲，最大92歲。有2人曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種新冠疫苗。11名患者合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤。死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。

重點降新增防反彈 加快收尾清零

上海市委書記李強昨日在楊浦區檢查疫情防控工作時指出，落實疫情防控軍令狀，關鍵是把各項防控工作做到底、做到位，重點是在降新增和防反彈上下足功夫。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，進一步統一思想認識，堅定信心決心，以更加堅決果斷的措施推進拔點攻堅，全力實現社會面清零目標，加快打赢大上海保衛戰。

市長龔正昨亦指出，崇明等已實現社會面基本清零的區要守牢陣地，加快收尾清零步伐。要著眼防範風險和有序放開，探索完善常態化疫情防控機制，做好各項準備，開展常態化防控的壓力測試，為全市復工復產提供有益經驗。

朝陽區升級管控 推中小微企減租措施

另外，北京新增33宗本土確診及16宗無症狀感染。朝陽區升級管控，封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門；管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。全區繼續嚴格落實居家辦公；非必要不出朝陽。

【北京疫情】朝陽區提升管控 嚴格足不出戶 籲「非必要不出朝陽」

朝陽方面表示，對今年承租國有房屋的服務業中小微企業和個體工商戶，減免6個月租金，同時鼓勵非國有房屋業主適當減免租金。 朝陽區政府已購買疫情防控復工復產保險，對根據政府疫情防控要求停工停產的小微服務型企業，可申請保險賠付，對符合條件的企業，受影響員工可按每人每天100元人民幣、最長21天進行賠付。

責任編輯：林佩怡

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