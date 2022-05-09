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中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消

經濟脈搏 14:08 2022/05/09

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受新冠肺炎疫情多點散發、上海等地「封城」影響，中國4月以美元計價，出口按年增速放緩至3.9%，創近兩年低位。

分析認為，疫情持續及多地仍受封控措施影響，預計中國外貿壓力短期難以消退。而中國出口訂單轉移東南亞地的情況，也需密切關注。

據中國海關總署周一（9日）公布，以美元計價4月出口按年增長3.9%，為2020年6月以來最低，但好過路透調查預估中值的3.2%；上月為增長14.7%。4月進口按年由降轉為持平，高於路透調查預估中值的-3%，上月降0.1%為逾1年半來首現負值。4月貿易順差為511.2億美元。

供應鏈受衝擊 出口訂單轉移受關注

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，4月出口增速大降，主要受上海等多個城市封控影響，預計5月出口依然疲弱，因供應鏈中斷導致製造業者被迫減產甚或停產。進口數據也是信號，許多企業需要進口零部件，或也受到衝擊，目前復工復產仍較緩慢。

他又指出，另一個重要問題是，出口訂單多大程度會轉移到印度、越南等新興經濟體，要密切關注。

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國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口

植信投資研究院高級研究員常冉認為，部分海外經濟體步入貨幣緊縮，尤其美聯儲相對激進加息同時開啟縮表，海外流動性收緊帶來外需收縮。而中國疫情多點爆發，產業鏈和供應鏈因疫情遭受較大阻礙。而東南亞已由修復期過渡至生產擴張期，對中國出口供給形成一定程度替代。

復工閉環生產增成本 或降低中小企接單意願

他也預料，5月外貿延續承壓，出口壓力短期難以消退。疫情隱匿爆發及區域靜態管理，將制約生產及物流交通；復工後閉環生產亦會提高防疫支出及人力成本，擠壓中小企利潤，降低其接單及復產意願。

張智威認為，中國在控制疫情、不對經濟造成太大衝擊之間，正面臨「兩難」，而貿易對「動態清零」很敏感。

江海證券首席經濟學家屈慶則指出，未來一段時間，趨勢上進出口仍有下行壓力，一旦疫情緩和後，進出口還是會有一定恢復。

政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

封控拖累經濟 惠譽下調中國今年GDP預測至4.3%

責任編輯：林佩怡

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