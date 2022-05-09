人民幣跌到6.7時代 在岸價收報6.7202 關注監管層態度（更新版）

近期人民幣兌美元匯價跌勢不止，在岸人民幣今日（9日）跌破6.7關口，收盤大跌357點至6.7202，盤後跌幅擴大曾穿6.73關口。離岸價則曾失守6.77，均創逾1年半新低。

市場人士表示，今日人民幣中間價強過預測，或部分反映監管層不希望人民幣跌勢過猛，要重點關注監管層會否出台更多維穩措施。

*17：26 更新人民幣收盤

人民幣兌美元中間價今報6.6899，較上日下調567點，創2020年11月3日以來新低，但仍強於市場預期。不過，這仍未能阻擋人民幣跌勢。在岸人民幣兌美元今早跌穿6.7關口，之後跌勢擴大，接連失守6.71、6.72，收報6.7202。離岸人民幣現報6.7692。

據路透，截至今日官方收盤，5月前3個交易日人民幣已跌逾1300點，累計跌幅1.99%；同期美指升1.06%。

市場對美聯儲更激進加息的預期升溫，美元持續強勢，加上中國貿易數據承壓，市場繼續擔心疫情封控對經濟衝擊，也加重人民幣貶值壓力。

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豐業銀行策略師高奇表示，考慮到最近CFETS籃子急速下跌，中國人民銀行或會在需要時候採取進一步措施穩定市場預期，可能的措施包括口頭干預、大行賣出美元、連續讓人民幣中間價強於市場預期等。他預計近期離岸人民幣將在6.6-6.8之間交投，並將跟隨美元指數波動。

招商銀行金融市場部最新觀點則認為，當前人民幣沒有偏離合理波動區間，人民幣匯率指數仍高於100，處於歷史較高水平，不具有大幅調控必要。

責任編輯：林佩怡

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