法律學者童之偉質疑上海強送民眾方艙隔離屬非法 微博遭禁言

上海新冠肺炎疫情未了，網上不時傳出封控亂象。華東政法大學教授童之偉據報昨日在網上發文，質疑用強制手段將居民強制送到方艙隔離屬非法，應立即停止。該文章獲大量轉發但迅速被刪除，而童之偉微博帳號目前顯示為「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

據網上截圖，著名憲法學者童之偉發表文章《對上海新冠防疫兩措施的法律意見》，文中提到上海防疫採取的兩項措施引起的事態非常嚴重，在市民中反應也很強烈，很可能造成某種法制災難。

文章指出，一是「對居民使用強制手段強制送方艙隔離的任何做法都是非法的，應立即停止」。文中指出街度辦、派出所人員等引用《治安管理處罰法》強制民眾隔離，但規定所指的「緊急狀態」必須經有權機關宣布，除全國人大常委會、國務院外，沒有任何組織和官員有權決定和宣布。而現實情況是，上海都沒有依法進入緊急狀態。

文章並指，二是「上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙並進入市民住宅『消殺』」，有關做法是非法侵入公民住宅的行為。

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應防止防疫過度 得不償失

童之偉表示，上海市委市政府若認為出現緊急狀態，可提請全國人大常委會或國務院，根據憲法採取相應措施。但他認為，病毒毒性不強，危害不大，應防止防疫過度，防止嚴重得不償失；並指上海如何在科學防疫等方面向全國作表率，是上海各級領導和市民的責任和使命。

文章最後注釋稱，該文形成過程中，華東政法大學、復旦大學、上海交通大學、上海社科院等總共20多位教授表達了意見；復旦大學教授桑玉成提出了重要修改意見。

據報道，這篇迅速獲得轉發，但都被刪帖。童之偉的微博帳號已經被禁言，過往內容也被清空。

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責任編輯：林佩怡

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