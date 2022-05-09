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上海有居民聚集討物資爆衝突？官方：受蠱惑滋事

社會熱點 17:16 2022/05/09

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上海疫情封控亂象頻傳，近日網曝閔行區顓橋鎮有民眾集討要物資，與防疫人員「大白」爆發衝突，當地官方周日（8日）回應稱，部分居民受蠱惑喧鬧聚集，期間還有人趁亂高空擲物，帶頭滋事人員已被傳喚。

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閔行區政府新聞辦公室官方微博，周日發布顓橋鎮疫情防控工作領導小組辦公室的通報，指涉事的銀都路2688弄為商辦用房，自封控以來，顓橋鎮參照住宅小區發放頻次，並結合該區域實際情況，定期發放多批物資，最近一次物資發放時間為5月4日。

通報指出，上周六（7日）晚上7時左右，「受個別人員蠱惑」，顓橋鎮銀都路2688弄部分居民喧鬧聚集，以討要物資為由，辱罵、挑釁管理人員，並有部分人員趁亂高空擲物。

通報稱，為維護現場秩序、確保人員安全，安保人員立即進入樓棟勸阻，期間相關人員拒不配合，並煽動圍觀居民衝擊封控大門，與安保人員肢體衝突。民警第一時間採取行動，勸離圍觀群眾，平息事態。「據現場調查，滋事人員家中物資均充足。」而帶頭滋事人員已被傳喚，警方擬對其採取刑事強制措施，案件正審理。

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另路透報道，上周網傳影片顯示，台資廣達的上海工廠超過百名員工強行衝破「大白」防線，翻越工廠大門，避免被困廠內，因有傳高當天有工人檢測呈陽性。廣達未有回應；有關影片已在內地網絡平台上刪除。

責任編輯：林佩怡

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