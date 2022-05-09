人行：著力穩經濟 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」

中國人民銀行周一（9日）發布第一季度中國貨幣政策執行報告，提到新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，要正視困難，主動果斷作為，著力穩定宏觀經濟大盤。

報告指出，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆弱群體，結構性貨幣政策工具積極做好「加法」等。

同時，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，但支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。

主動應對提振信心 聚焦支持小微企業

報告表示，堅持穩字當頭、穩中求進，支持穩增長、穩就業、穩物價，，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，穩字當頭，主動應對，提振信心，搞好跨週期調節，堅持不搞「大水漫灌」，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，落實好穩企業保就業各項金融政策措施，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆弱群體。

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用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性；結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，引導金融機構合理投放貸款，促進金融資源向重點領域、薄弱環節和受疫情影響嚴重的企業、行業傾斜。適時增加支農支小再貸款額度，用好普惠小微貸款支持工具、科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，抓實碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款運用。

同時，健全市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，著力穩定銀行負債成本，持續釋放貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。

堅持不將房地產作為短期刺激經濟手段

此外，密切關注物價走勢變化，支持糧食、能源生產保供，保持物價總體穩定。強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念，保持外匯市場正常運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，以我為主兼顧內外平衡。堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

房地產方面，牢牢堅持「房住不炒」定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場健康發展和良性循環。

責任編輯：林佩怡

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