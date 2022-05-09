  • 26°C
香港時間 : 2022509日 (一) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行：著力穩經濟 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」

經濟脈搏 18:03 2022/05/09

分享：

分享：

中國人民銀行周一（9日）發布第一季度中國貨幣政策執行報告，提到新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，要正視困難，主動果斷作為，著力穩定宏觀經濟大盤。

報告指出，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆弱群體，結構性貨幣政策工具積極做好「加法」等。
同時，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，但支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。

主動應對提振信心 聚焦支持小微企業

報告表示，堅持穩字當頭、穩中求進，支持穩增長、穩就業、穩物價，，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，穩字當頭，主動應對，提振信心，搞好跨週期調節，堅持不搞「大水漫灌」，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，落實好穩企業保就業各項金融政策措施，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆弱群體。

李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產

「比2020更難」 疫下小微企業：有工廠裁員4/5 嘆喪失信心最可怕

用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性；結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，引導金融機構合理投放貸款，促進金融資源向重點領域、薄弱環節和受疫情影響嚴重的企業、行業傾斜。適時增加支農支小再貸款額度，用好普惠小微貸款支持工具、科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，抓實碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款運用。

同時，健全市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，著力穩定銀行負債成本，持續釋放貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。

堅持不將房地產作為短期刺激經濟手段

此外，密切關注物價走勢變化，支持糧食、能源生產保供，保持物價總體穩定。強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念，保持外匯市場正常運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，以我為主兼顧內外平衡。堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

房地產方面，牢牢堅持「房住不炒」定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場健康發展和良性循環。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產
2022/05/08
李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產
中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消
今日
中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消
國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口
2022/05/05
國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口
封控拖累經濟 惠譽下調中國今年GDP預測至4.3%
2022/05/03
封控拖累經濟 惠譽下調中國今年GDP預測至4.3%

你可能感興趣

李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產
12:09 2022/05/08
李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產
中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消
今日 14:08
中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消
國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口
20:20 2022/05/05
國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口
經濟衰退 經濟數據表現 疫情 貨幣政策 經濟 中國人民銀行 人民幣 金融 銀行 金融機構

下一篇文章

人民幣跌到6.7時代 在岸價收報6.7202 關注監管層態度（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
Tesla致函感謝上海政府 擬建新工廠提升年產能至100萬輛
Tesla致函感謝上海政府 擬建新工廠提升年產能至100萬輛
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款