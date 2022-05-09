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【北京疫情】社會面傳播鏈未斷 周四起入商場等需48小時核酸證明

社會熱點 18:21 2022/05/09

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北京新冠肺炎疫情未了，市疾控中心副主任龐星火表示，本市社會面疫情傳播鏈條依然未阻斷，新發的社會面聚集性疫情是當前疫情防控最大風險。

北京延續延續保持社會面從嚴從緊的防控措施，8項措施包括，周四（12日）起進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商場超市等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明；全市中小學、幼兒園、中等職業學校繼續暫停返校等。

過去一天，北京新增50宗本土感染個案，其中社區篩查9例。今日（9日）通報的新增感染者中，包括一起順義區聚集性疫情，主要涉及順義區農商銀行數據中心，截至目前報告感染者21宗。而截至今日下午3時，北京市本輪疫情累計777宗感染，涉及15個區。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，當前首都與疫情的較量正處在膠著狀態，社會面仍有零星散發病例，防控處於吃勁的關鍵時刻，北京全市延續保持社會面從嚴從緊的防控措施。現通報如下：

1. 自5月12日起，進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。視疫情情況恢復查驗7日內核酸檢測陰性證明。

北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明

2. 繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，暫停開放全市等級景區室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所，公園景區繼續按照50%限流。

3. 餐飲經營單位繼續暫停堂食服務。

4. 全市中小學、幼兒園、中等職業學校暫停返校，組織線上教學。市有關部門將視疫情情況適時公佈後續返校安排。

北京中小學幼稚園五一後暫緩返校

5. 繼續對重點區及其他區有關涉疫街鄉鎮開展區域核酸篩查，嚴格執行風險行業、場所、部位相關重點人群和其他各類人員的常態化核酸檢測要求。全市將進一步優化採樣網點佈局，增加檢測點位，更好滿足市民檢測需求。

6. 朝陽、房山、順義等區所涉封控區、管控區的公共交通實行運營調整。朝陽全區及公共交通運營調整區域內工作或生活的人員，繼續實行居家辦公和「點對點」閉環管理，黨政機關和國有企事業單位帶頭落實居家辦公要求，中央和國家機關、央屬企事業單位、大型總部企業原則上保持不高於50%的到崗率。

7. 本市中高風險地區人員、有1例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區人員、「北京健康寶」彈窗人員繼續嚴控出京。其他人員非必要不出京，確需出京的，須查驗登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。

8. 嚴格落實「四方責任」，各相關單位和公共場所要履行主體責任，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸證明要求，加強日常防疫管理。屬地和行業主管部門要強化日常監督檢查。個人要切實履行社會責任，主動做好核酸檢測，自覺配合查驗工作，對於已知自身有涉疫風險的，嚴禁外出參加社會面活動。

責任編輯：林佩怡

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