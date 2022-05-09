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傳中國人民大學退出國際大學排名 知情人解畫

社會熱點 18:59 2022/05/09

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內地近日網傳中國人民大學退出國際大學排名，引發關注。央廣網報道，從多個權威信源和知情人處得到證實，知情人並稱，此舉「反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

央廣網引述多位知情人表示，對於「中國人民大學退出國際大學排名」一事，校方領導層已形成共識並做出決定。並指該決定符合中國教育發展方向，也將成為趨勢。

料成趨勢 反映自主性和勇氣

該校一有關領導透露，中國人民大學確已決定不再參加國際排名。而另一知情人表示，中國的知識體系已發展數千年，是世界上最悠久、最豐富、最深厚的知識體系，創新性發展中華文化傳統，創建中國自主的知識體系，維護中國教育主權和文化主權，「中國人民大學等高校退出所謂的『國際大學排名』，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

報道指出，除了中國人民大學，有消息稱南京大學、蘭州大學也已陸續退出「國際大學排名」。其中，蘭州大學一位相關部門的工作人員表示，該校未參加過泰晤士高等教育世界大學排名，「之前泰晤士曾專門聯繫學校，最終決定不參加。QS之前聯繫學校時，報過一年數據，後來應該沒有再跟進。」

中國教育需符中國特色 指標辦學惹議

中國人民大學副教授王鵬分析，對於以往的「世界大學排名」需兩面性看待。一方面中國大學發展不能固步自封。在過去數十年中，通過國際交流和國際上的評價、評判體系排名，發現自身不足之處、取得長足進步。如近年來中國的綜合性大學，在全球的大學排名逐步向前，也證明了中國高等教育水平影響力的逐步提升。

但他指出，雖然大家對排名認可，但其公允程度，以及是否真正反映大學或學科的整體情況，還值得深思。

他還表示，大學不僅比學術科研，還要以社會責任感引導社會、開啟民智、培養更多人才，這才是未來「雙一流」高校或中國大學的發展之路。但這些在目前的大學排名指標體系中，可能沒有完全體現，因此對國際大學排名不能完全盲目相信，中國教育也需符合中國特色、體現出中國大學的內涵。

此外，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，很多高校存在著按照大學排行榜排名指標辦學的問題，學校要提高排名就要增加規模體量、在數量上做文章，「功利」地做論文，這也是這幾年中國大學存在的問題及被社會詬病之處，也有過度重視排行榜問題。他指出，不能把排行榜作為學校非常重要的辦學成就加以宣傳，更不要追名逐利、被排行榜綁架。

值得一提的是，國家主席習近平上月到中國人民大學考察調研，提到中國有獨特的歷史、獨特的文化、獨特的國情，建設中國特色、世界一流大學不能跟在別人后面依樣畫葫蘆，簡單以國外大學作為標準和模式，而是要扎根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路

責任編輯：林佩怡

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