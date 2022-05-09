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習近平與德總理視像會晤 指要避免烏克蘭衝突擴大化

國情動向 19:52 2022/05/09

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國家主席習近平今日（9日）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊會晤時表示，烏克蘭危機將歐洲安全再次推到關鍵十字路口。要全力避免衝突激化、擴大化，導致不可收拾的局面。

據《人民日報》，習近平強調，中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫。歐方要拿出歷史擔當和政治智慧，著眼歐洲長遠安寧，尋求以負責任方式推動解決問題。歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中。中方歡迎國際社會一切有利於勸和促談的努力，有關各方應該支持俄烏雙方通過談判實現和平。

習近平並強調，中歐是全面戰略夥伴，中歐是彼此機遇，中歐的共同利益遠大於分歧。中方支持歐盟戰略自主。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。

針對當前國際局勢，習近平指出，當前國際局勢持續複雜變化，全球安全、發展面臨的困難和挑戰顯著增多，迫切需要為動盪變化的時代注入更多穩定性和確定性。中德雙方應該堅持對話合作主基調，用好雙邊對話合作機制，在應對氣候變化、宏觀經濟政策、金融穩定、能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈穩定等各領域開展對話。

據中方發布，蕭茲表示，德方願同中方共同慶祝兩國建交50周年，保持各層級密切溝通往來，舉辦好新一輪德中政府磋商，就確保全球供應鏈穩定、宏觀經濟政策協調等重要議題開展對話，加強貿易投資、氣候變化、抗擊疫情、衛生醫療、教育文化等廣泛領域合作。德方歡迎中方致力於擴大高水平對外開放，這將給德方帶來更多機遇。德方願同中方加強多邊領域溝通協調，推動歐中關係積極發展。

責任編輯：蒯宇澄

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