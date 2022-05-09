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駐法大使：一些法媒學者鼓動中國放棄「動態清零」 是想看笑話

社會熱點 19:53 2022/05/09

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據中國駐法國大使館網站周一（9日）發布，駐法大使盧沙野接受《歐洲時報》採訪時指，一些法媒和學者仍在鼓動中國放棄「動態清零」，質疑他們關心的不是中國人民的生命和健康，不是中國的經濟社會發展，不是中國人民的福祉和自由，而是想看中國的笑話，等著盼望中國的「切爾諾貝利時刻」早日到來。

他表示，事實和數據表明，堅持「動態清零」是符合中國國情的科學選擇。而「中國人口是法國的20倍，如果按法國的比例發生確診和死亡病例，一定會釀成不可想像的災難」。

他說，「中國有信心、有能力築牢疫情防控屏障，鞏固住來之不易的疫情防控成果，實現經濟社會發展預期目標。那些成天盼望中國失敗、崩潰的人注定會失望。」

盧沙野（資料圖片）

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

國家衛健委：疫情整體形勢好轉但存反彈風險 堅持動態清零

指台防疫「躺平」 和上海哪個更好自有公論

另外，盧沙野回應指，台灣防疫表現並不好，當局選擇全面「躺平」，並稱「台灣和上海到底哪個防疫效果更好，自有公論」。

他表示，4月28日以來，台灣確診病例連續多日新增破萬，醫療系統開始不堪重負。面對愈演愈烈的疫情，台灣當局選擇全面「躺平」。並引用早前台灣衛生主管部門預測，疫情將在5月中下旬達到高峰，預估日增超過20萬。

他續稱，得益於「動態清零」措施，擁有2500萬人口的上海，單日新增病例連續多日明顯下降，目前每天只有「幾百例」，疫情傳播「拐點」已經出現。兩相對比，台灣和上海到底哪個防疫效果更好，自有公論。

據台灣周一公布，新增40,263宗本土確診感例，連續3日破4萬宗，料此輪疫情仍未到高峰。另上海周日（8日）新增322宗本土確診病例、3625宗無症狀感染。

台灣連續3日破4萬確診 料未到高峰 8個月大女嬰重症

上海新增3947宗感染添11死 北京再多49宗本土個案

盧沙野又表示，個別法媒在報導疫情時，將台灣與日本、新西蘭等並列稱為「國家」，相信一部分是無心之舉，但也有一些人是故意為之，目的是企圖通過不斷重複這樣的「口誤」，來逐步篡改國際輿論有關台灣的敘事。

他指出，「台灣不是國家，而是中國的一個省」，稱這是聯合國2758號決議確認的歷史和法理事實，也是包括法國在內世界上絕大多數國家堅持的立場。強調「一個中國」原則是國際法和國際關係基本常識，奉勸法國朋友在表述台灣問題時採取更為嚴謹的態度。

責任編輯：林佩怡

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