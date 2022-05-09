人行前官員對二季度經濟增長作出3預測 最有可能是這樣

疫情對內地經濟的衝擊持續顯現。人行調查統計司原司長盛松成指出，今輪疫情對經濟的影響將主要體現在二季度。他作出3個預測，並指出其中可能性較大的是，二季度經濟增速回落至2.1%左右，上半年GDP增速預計在3.5%左右。

盛松成等人在《上海證券報》撰文，對二季度經濟增速作了三種情景分析：

第一種情景為，若沒有疫情情況下的經濟增速較高、且疫情對全國經濟衝擊一般，部分封控省份四、五月份經濟增量比正常情況下減少3%，預計二季度經濟增速在3.2%左右； 第二種情景為，若沒有疫情情況下的經濟增速平穩、疫情對全國經濟衝擊較大，部分封控省份四、五月份經濟增量比正常情況下減少5%，則二季度經濟增速可能回落至2.1%左右； 第三種情景為，若沒有疫情情況下的經濟增速平穩、疫情對全國經濟衝擊較為嚴重，部分封控省份四、五月份經濟增量比正常情況下減少5%，並且長三角地區除上海外，整個二季度的經濟增量比正常情況下減少5%，則二季度經濟增速可能跌破2%。

他指出，第二種情況可能性較大，即二季度經濟增速在2.1%左右，則上半年GDP增速預計在3.5%左右。

文章還提到，為實現全年經濟社會發展目標，須在毫不放松疫情防控的同時，積極落實有關政策措施。包括確保交通物流暢通﹑確保重點產業鏈供應鏈﹑全面加強基礎設施建設﹑繼續適度調整房地產調控﹑支持平台經濟健康發展﹑保持政策的連續性及穩定性等。

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責任編輯：尹航

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