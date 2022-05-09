胡春華：穩住外貿外資基本盤 全力保障產業鏈供應鏈完整

中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華指出，受內外部多重因素影響，穩外貿壓力顯著增加，穩外資也面臨諸多挑戰，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極努力穩住外資外貿基本盤。

據新華社報道，全國促進外貿外資平穩發展電視電話會議今日（9日）在京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席會議並講話。

他強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，紮實做好穩外貿穩外資工作，積極努力穩住外貿外資基本盤。

要想方設法穩定外貿企業生產經營

胡春華指出，今年我國外貿外資工作總體開局平穩，但是受內外部多重因素影響，穩外貿壓力顯著增加，穩外資也面臨諸多挑戰。面對複雜嚴峻的形勢，我們要按照黨中央、國務院部署，堅定信心、高度重視、積極應對。要想方設法穩定外貿企業生產經營，着力幫助企業保訂單保市場，確保外貿物流暢通，全力保障產業鏈供應鏈完整和穩定，更好發揮開放平台在穩外貿中的積極作用。要更加重視和做好穩外資工作，切實穩住現有外資企業，持續加大招商引資力度，大力優化外商投資結構。各地都要發揮優勢、積極作為，加強和完善外貿外資服務保障機制，幫助企業解決實際困難。

胡春華強調，要圍繞加快構建新發展格局，着力暢通國民經濟循環，促進外貿外資平穩發展。要積極促進消費，擴大國內需求，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。要推動國內商貿物流暢通，為擴大內需創造有利條件。要支持企業內外貿一體化經營，不斷提高統籌利用國內國際兩個市場的能力和水平。

海關總署今日公布，以美元計，4月出口按年增長3.9%，好過預期，但增速較3月的14.7%大幅放緩，並創近兩年低位；進口亦繼續承壓，按年增速持平，上月為微降0.1%。

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責任編輯：袁瑋婧